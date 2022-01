Abogado de Lourdes Maldonado solicitó asilo político

La periodista fue asesinada el pasado 23 de enero afuera de su domicilio (Foto: Twitter/@kahoca)

Tras el trágico y lamentable asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California su representante legal Eduardo Edmar Pérez Castro, afirmó que su clienta recibió amenazas por parte del exgobernador de la entidad Jaime Bonilla, por lo cual decidió pedir protección para salir del país.

De acuerdo con el litigante, él fue quien le recomendó pedir ayuda ante las amenazas que recibía debido a que él prefirió no ahondar en ese tema. Asimismo, mencionó que Maldonado tuvo dificultades para acudir a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismas en donde expuso, el pasado 26 de marzo de 2019, su preocupación ante la situación legal que enfrentaba.

“Sí me comentó que había sido amenazada. Jamás le pregunté qué le dijeron, porque sabemos que era una persona muy importante, (Jaime Bonilla) era senador en ese momento, (dije) para qué me meto en broncas, mejor calladito y de lejecitos, yo se lo comenté, ‘yo en ese asunto no te puedo asesorar, yo no te puedo orientar, yo nada más que voy a dedicar a lo laboral’”, dijo en entrevista para Imagen Radio.

Pérez Castro recordó que el 19 de enero fue el último día que vio a la periodista, así como también dijo que tras fallo a su favor sobre el embargo a la empresa de Jaime Bonilla fueron a comer a un restaurante de mariscos. Aunado a ello, señaló que la periodista “se fue feliz porque había logrado hacer lo que buscó durante 9 años”.

De acuerdo con el representante legal de Lourdes Maldonado, la periodista sí había recibido amenazas de Jaime Bonilla (Foto: OMAR MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM)

No obstante, mencionó que, tanto él como su familia, sienten preocupación por los riesgos que puedan traer el haber sido representante legal de Maldonado, motivo por el cual decidió dejar el caso.

“La familia se quedó muy preocupada, todo el mundo en la casa, no puedo salir a comprar un refresco porque la familia ya está preocupada. Entonces, sí es delicado. Yo ya pedí la protección. Todavía no me han hablado pero espero yo que me hablen. Tienes antes que me maten para que me puedan hablar. Estamos con temor y estamos viendo la posibilidad de salir del país”, declaró.

Por otra parte, luego de que se diera a conocer la noticia del asesinado de Maldonado, Jaime Bonilla fue entrevistado por Joaquín López-Doriga y mencionó que “siempre hubo buena relación”.

“En una ocasión fue a visitarme cuando yo era gobernador, sobre varios temas que tenía ella, pero siempre hubo buena relación”, dijo durante el programa transmitido por Grupo Fórmula el 24 de enero.

La periodista fue asesinada el pasado 23 de enero (Foto: OMAR TIJUANA/CUARTOSCURO.COM)

Fue el pasado 23 de enero cuando Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros en su domicilio en Tijuana. Bastó de un sólo disparo para arrebatarle la vida a la periodista que, a penas dos días antes, había asistido a la ceremonia religiosa en memoria a Margarito Martínez Esquivel, quien sufrió el mismo destino, en el mismo estado, la mañana del 17 de enero.

Tres años antes de su trágica y lamentable muerte, Mendoza había acudido a una conferencia matutina de López Obrador a quien le pidió ayuda en el proceso que incluía al exgobernador de Baja California.

“Vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Se trata de un pleito que tengo seis años con él (...) Vengo a pedirle ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos”, mencionó la periodista en 2019

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo afirmó que el Gobierno Federal tuvo contacto con Maldonado tras la denuncia planteada en el foro, pero aseguró que el pleito legal “no era un asunto de amenazas”, ni violencia.

