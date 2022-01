Ricardo Monreal aseguró que “mantendrán la calma” ante designaciones de AMLO a cargos diplomáticos

El presidente de la Jucopo aseguró que no han recibido los nombramientos (Foto: Cortesía Senado)

El coordinador de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que hasta el momento la Cámara Alta no ha recibido los nombramientos de las 15 personas nominadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a cargos diplomáticos, sin embargo aseguró que “actuarán con responsabilidad”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mencionó que “mantendrán la calma”, pese a la controversia que se ha presentado entorno a las propuestas que mandó el presidente, debido a que algunos de los involucrados han causado ruido en la esfera política del país, así como también entre la misma ciudadanía.

“No han llegado. Recuerden que la cancillería es quien nos envía, por conducto de ella, de la Secretaría de Gobernación, los nombramientos que el Presidente de la República ha hecho de personas, hombres o mujeres que, a criterio del Presidente, pueden desempeñar el cargo diplomático de representantes de nuestro país en otras naciones. No nos ha llegado ninguna propuesta ni ningún nombramiento para su ratificación”, señaló.

Fue el pasado 17 de enero cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que López Obrador realizó quince designaciones para representar a México en el extranjero. Entre los candidatos se encuentran la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano; el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, ambos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI); el historiador Pedro Salmerón, entre otros funcionarios públicos, sin embargo, estos han sido de los más criticados.

Ante la designación de Salmerón como embajador de México en Panamá, activistas, académicas, usuarios de redes sociales y diversas personalidades del circulo político en México, entre las que destacan Denise Dresser y Estefanía Veloz, han demostrado su descontento debido a las acusaciones que se han hecho en su contra por acoso sexual.

Pese a ello, en más de una ocasión, AMLO ha salido en su defensa asegurando que no se cuenta con denuncias formales contra el historiador, esto a pesar de notificarle los señalamientos públicos en su contra levantados ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Morena.

“No se puede juzgar a nadie si no hay pruebas (...) Cualquier gente que no sea bien visto por los medios, lo destruyen. Son campañas de linchamientos. No juicios sumarios y más cuando se trata de juicios políticos”, declaró en conferencia de prensa el pasado 18 de enero.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el posicionamiento del Jefe del Ejecutivo e invitó a las víctimas a interponer una denuncia en contra de Salmerón.

“En todo caso, que se ponga la denuncia, ¿no? Y que las autoridades competentes hagan las investigaciones conducentes; yo creo que en cualquiera de estos casos, este debe ser el tratamiento”, comentó la mandataria capitalina este 20 de enero frente a los medios de comunicación.

En cuanto a la designación de Pavlovich Arellano y Carlos Aysa, la primera como cónsul en Barcelona, mientras que el segundo como embajador de República Dominicana; el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno mencionó que, en caso de aceptar sus designaciones, podrían enfrentarse a sanciones dentro del partido, entre las que se encuentra la expulsión del mismo.

Mientras tanto, el exsecretario de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que su actuar es una “traición a la militancia”.

“Hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público; por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter el miércoles pasado.

