Cuáles eran los pasatiempos de Porfirio Díaz

Porfirio Díaz es uno de los personajes más controversiales de la historia de México pues estuvo en la presidencia del país por 30 años. (Foto: Archivo)

Porfirio Díaz es sin duda uno de los personajes más odiados y amados de la historia de México, si bien el ex presidente aportó muchas mejoras e innovaciones al país durante sus 30 años de gobierno, la vida cotidiana durante el porfiriato fue el reflejo de una sociedad fincada en la desigualdad, situación que propició el estallido de la Revolución Mexicana en 1910.

Cabe destacar que en la estructura de la sociedad mexicana ya se habían establecido como clases fundamentales la burguesía, el proletariado y el campesino. La clasificación de la ciudadanía se daba a partir de los rasgos económico-sociales que poseían así como de los privilegios que gozaban respecto de su condición.

Durante su mandato fue muy criticada la prioridad que le daba a las clases sociales altas de la época, olvidándose en gran medida del pueblo. (Foto: Sátira del diario "El hijo del Ahuizote" 1901)

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, hijo de José Faustino Díaz, hojalatero descendiente de españoles, y de la india mixteca Petrona Mori, originarios de la Mixteca. Aunque inicialmente no llegó al mundo en cuna de oro, su tenacidad y audacia para desenvolverse en el ámbito político - militar le permitieron escalar a una clase social más alta que a la que inicialmente pertenecía.

Su rápido ascenso a la burguesía se vio reflejado en los pasatiempos y gustos lujosos que el ex mandatario derrochaba desde antes de las tres décadas que estuvo en el poder, empezando por la casa de estilo barroco novohispano, ubicada en la calle de La Cadena del Centro Histórico de la Ciudad de México que habitaba junto a su esposa Carmelita Romero Rubio antes de ser presidente.

Durante su paso como presidente del país, el dictador se encargó de dejar una huella con edificios afrancesados que aún se pueden apreciar en la Ciudad de México. No sólo tenía una profunda admiración por Francia y los detalles europeos, también mantenía ciertos gustos que compartía con su círculo social más cercano.

Porfirio Díaz era originario de Oaxaca, sin embargo, tras una larga vida de trabajo y lujos, pasó sus últimos días en París, Francia (Foto: INAH)

De acuerdo con información del divulgador de temas históricos Enrique Ortiz, a través de su cuenta de Twitter @Cuauhtemoc_1521, Porfirio Díaz disfrutaba gastar su tiempo libre jugando naipes, billar o boliche, actividades que por supuesto eran más comunes entre la élite mexicana de la época.

Se cuenta también que el ex presidente mandó a instalar un boliche en el Castillo de Chapultepec y que en 1881 fundó un establecimiento de entretenimiento conocido como el Jockey Club, en la antigua Casa del Conde de Orizaba, mejor conocida actualmente como La Casa de los Azulejos. Era común que la élite de la época asistiera a jugar partidas de naipes mientras degustaban una copa de tequila o cognac.

Al ex presidente también le era importante mantenerse en forma, por lo que aprovechaba sus horas libres para ejercitarse físicamente a través de deportes como la natación o el atletismo. Gozaba de dar caminatas y salir de excursión a sitios arqueológicos como Teotihuacán o Monte Albán.

La afición de Porfirio Díaz por el boliche era tanta que incluso mandó a instalar un salón exclusivo para dicha actividad en el Castillo de Chapultepec (Foto: Wiki Commons)

Su posición como dirigente del país le orillaba también a pasar gran parte de su tiempo en las fiestas y eventos sociales de la comunidad política-económica de la época, y en más de una ocasión, el matrimonio presidencial fue anfitrión de múltiples bailes que ofrecían para la gente que los rodeaba.

Tras ser derrocado y exiliado del país, Porfirio Díaz se refugió en Francia en donde continuó su vida de lujos tras haber estado en el poder por 30 años. Era visitado con frecuencia por sus hijos y disfrutaba pasear por la avenida Bois de Boulogne, según información oficial del gobierno mexicano.

No obstante, a inicios de 1914 la salud del ex mandatario mexicano comenzó a deteriorarse y tiempo más tarde ya no pudo salir a sus recorridos habituales. Fue hasta el 2 de julio de 1915 que murió el general Porfirio Díaz a los 84 años en la ciudad de París, Francia; sus restos descansan en el cementerio Montparnasse.

