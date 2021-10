“Justicia del Bienestar”: Denise Dresser se burla de AMLO tras fotografías de Emilio Lozoya en restaurante de Las Lomas

(Foto: Twitter)

El día de ayer provocaron revuelo en redes sociales las imágenes del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin, en un lujoso restaurante de Las Lomas. El ex funcionario público enfrenta proceso en libertad condicional por dos casos de sobornos multimillonarios. Las fotografías del imputado causaron revuelo en redes sociales, pues acusan que Lozoya está siendo protegido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Es por ello que, al enterarse de las imágenes, la politóloga y crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -responsable de aprehender a Lozoya Austin y extraditarlo a México el año pasado-, Denise Dresser, se burló del mandatario. A través de su cuenta de Twitter ella escribió: “Justicia del Bienestar”.

La publicación la acompañó de una fotografía donde el ex presidente Enrique Peña Nieto le habla a López Obrador durante el cambio de gobierno y otra donde se ve a Lozoya Austin cenando en el restaurante Hunan.

Fotos: Cuartoscuro

Las imágenes del ex director de PEMEX fueron publicadas en Twitter por la periodista Lourdes Mendoza. Ella misma se atribuye la autoría de las imágenes. En ellas, se ve al ex funcionario cenando en compañía de otras personas. Junto a las imágenes, la periodista escribió: “Aún con brazalete el criminal confeso @EmilioLozoyaAus se da la gran vida, Hunan de las lomas, obvio, gracias a la protección de @FGRMexico”.

Lozoya Austin fue extraditado a México el 17 de julio del 2020 después de su detención en España por los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex director de PEMEX enfrenta dos procesos judiciales: uno por el caso de Odebrecht y otro por la planta de Agrointegrados.

Durante su primera audiencia, Lozoya Austin habló de una trama de corrupción en la que implicó a decenas de personajes de la política mexicana. Entre ellos, al ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Por la denuncia de dichos presuntos delitos, Lozoya logró acceder a los beneficios de participar como “colaborador” de la FGR.

Por el acuerdo con las autoridades judiciales, el ex director de PEMEX enfrenta ambos procesos en libertad. Sin embargo, se le colocó un brazalete en el tobillo para evitar riesgos de fuga.

Pese a ello, según las fotografías publicadas por Lourdes Mendoza, Emilio Lozoya Austin goza de suficiente libertad como para ir a restaurantes de lujo en zonas de la Ciudad de México como Las Lomas.

Las reacciones fueron variadas. Varios personajes críticos a la administración de López Obrador denunciaron, al igual que Lourdes Mendoza y Denise Dresser, un “pacto de impunidad”. Por otro lado, Jenaro Villamil -presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano- aseguró que Lozoya no está exento de los juicios que enfrenta.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez/Archivo

Además, Villamil compartió una publicación de un medio llamado Literal México donde aseguran que llamaron al restaurante para confirmar la visita de Lozoya. Según reportan, la gerente no pudo confirmar la presencia del ex funcionario. Por su parte, Jenaro Villamil agregó que la fotografía publicada no correspondía al día en que Lourdes Mendoza asegura que se tomó.

Como respuesta Lourdes Mendoza publicó otras imágenes donde se muestra la hora y fecha de captura registradas en el celular con el que supuestamente se tomaron las fotografías. Además, la periodista publicó un video corto donde, al percatarse de que estaba siendo filmado, Lozoya Austin intenta ocultar su rostro girando la cabeza.

El ex director de PEMEX recibió una prórroga para recabar evidencias que sustenten las acusaciones que hizo ante la fiscalía. El 3 y 19 de noviembre de este año, un juez deberá aclarar la situación legal en la que se encuentra Lozoya Austin y determinar si podrá acceder a beneficios en sus procesos judiciales por colaborar con la FGR.

