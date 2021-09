De azul y con flores blancas: Así apareció Beatriz Gutiérrez Müller para el Grito de Independencia 2021

(Foto: Captura de pantalla/Foro TV)

Por segundo año consecutivo, la ceremonia del Grito de Independencia en México se llevó a cabo de una forma inusual debido a la pandemia por COVID-19. Así, con la plancha vacía, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador encabezó este evento junto con Beatriz Gutiérrez Müller, quién apareció con un peculiar vestido.

La doctora en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) vistió un conjunto a dos piezas que constaba de una falda larga y una saco color azul Klein con detalles florales en los hombros y mangas, los cuales estaban bordados y fueron de color blanco.

Asimismo, Beatriz Gutiérrez Müller lució el cabello completamente recogido con unos aretes blancos y un maquillaje discreto.

Luego de la tradicional ceremonia, la pareja presidencial se quedó en el balcón para observar el espectáculo de fuegos artificiales que también fue transmitida por las redes sociales oficiales, así como en la televisión abierta mexicana.

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía de la investigadora y primera dama Beatriz Gutiérrez Müller encabezaron el grito que conmemora el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Hasta el momento no se ha dado a conocer el diseñador o precio del atuendo, no obstante, es bien conocido que la escritora prefiere usar vestidos austeros o de diseñadores mexicanos que no sean muy costosos.

Cabe recordar que el año pasado, en el grito de Independencia, Müller portó un vestido de mangas largas color beige con tonos amarillos y anaranjados en la parte de abajo. El vestuario contaba con detalles bordados de flores y mariposas en la parte frontal, en los hombros, la espalda y las mangas.

En aquel entonces no se dio a conocer la procedencia del atuendo, pero la Revista Clase ahondó en que no era de la marca Mussi, una de las que más ha utilizado Gutiérrez Müller y posteriormente se dio a conocer que Celsa y Luciana Corres fueron las diseñadoras encargadas.

En 2020, Müller portó un vestido claro con mariposas (Foto: Henry Romero/Reuters)

Esta línea donó los vestidos de la académica para otros tantos eventos oficiales en los que se hizo presente la también investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP.

Otro atuendo memorable fue el que utilizó Müller durante el Tercer Informe de Gobierno de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde optó por un atuendo sencillo en colores claros y detalles en azul fuerte.

La investigadora escogió una falda blanca de una tela transparente con un forro del mismo color. La tela estuvo adornada con flores cuyo contorno resaltó en un color azul metálico, mismo que Beatriz utilizó en las sombras que colocó en los párpados.

Utilizó unas zapatillas de mismo color y se protegió del frío con un saco color crema que mantuvo puesto durante todo el informe. Posterior al evento, que duró alrededor de dos horas, Beatriz dedicó unas palabras al Presidente, mismas que acompañó con una fotografía de ambos

*Información en desarrollo