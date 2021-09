“Pretextos, evocaciones al pasado y otros datos”: Clemente Castañeda reaccionó al Tercer Informe de Gobierno

Clemente Castañeda aseguró que el presidente olvidó mencionar algunos récords históricos en su Tercer Informe de Gobierno (Foto: Cortesía MC)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) olvidó mencionar algunos récords históricos en su Tercer Informe de Gobierno, como el de adjudicaciones directas, contratos opacos e impunidad.

El pasado miércoles 1 de septiembre el presidente López Obrador ofreció su Tercer Informe desde Palacio Nacional, donde declaró que su gobierno optó por intensificar el combate a la corrupción.

De acuerdo con López Obrador, se logró eliminar “la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, beneficiarios del influyentismo y se estableció en la Constitución, se tipificó la corrupción como delito grave, pues no lo era, sin conceder al inculpado la posibilidad de obtener libertad bajo fianza”.

Y agregó: “es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula, no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad: moralizar la vida pública de México”.

López Obrador ofreció su Tercer Informe desde Palacio Nacional, donde declaró que su gobierno optó por intensificar el combate a la corrupción (Foto: Gobierno de México)

Ante su declaración, Clemente Castañeda recordó que en la actual administración se ha dado la opacidad y la impunidad, así como se han difundido videos de familiares del presidente acusados de recibir dinero, contratos o créditos.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Movimiento Ciudadano denunció que a los hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, no se les realizó ninguna investigación luego de que fueran exhibidos recibiendo dinero en efectivo del exfuncionario del gobierno de Chiapas y ex coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

“A Pío y Martín López Obrador, hermanos del Presidente, no se les tocó ni con el pétalo de una investigación, luego de ser exhibidos en posibles actos de corrupción. A los tres años de gobierno, sobra la impunidad y falta la transformación. #TercerInforme”, escribió en su red social.

Clemente Castañeda recordó que en la actual administración se ha dado la opacidad y la impunidad, así como se han difundido videos de familiares del presidente acusados de recibir dinero, contratos o créditos (Foto: Cuartoscuro)

Otro tema criticado por el político fue el aumento de los feminicidios en el país y los “récords históricos” que destacó AMLO durante la presentación del Informe, donde presumió logros en materia económica, en inversión extranjera, en la bolsa, las reservas del Banco de México y las remesas.

Sobre los feminicidios, el mandatario federal señaló que de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos, y entre estos, el feminicidio, que creció en 13 por ciento.

En el caso de los récords históricos, el jefe del Ejecutivo nombró las “remesas; récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo; récord histórico en no devaluación del peso; récord histórico en no incremento de deuda; récord histórico en aumento del Índice de la Bolsa de Valores; récord histórico en las reservas del Banco de México”.

Por lo anterior, Castañeda indicó que el presidente olvidó informar que su gobierno tiene otros récords históricos, como en el aumento de feminicidios, adjudicaciones directas y pobreza.

El mandatario señaló que de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos, y entre estos, el feminicidio, que creció en 13% (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Al Presidente de la República se le olvidó informar que también tiene un récord histórico en militarización, récord histórico en feminicidios, récord histórico en adjudicaciones directas y contratos opacos; récord histórico en pobreza y récord histórico en impunidad”, aseveró en otra publicación.

Además, poco antes de que comenzará el discurso del presidente sobre las actividades de los últimos tres años, el coordinador del MC comparó el Informe con una de las conferencias matutinas “más extendida y carente de autocrítica”.

“El #TercerInforme del Presidente de la República será una mañanera extendida, carente de diagnóstico y autocrítica, con pretextos, evocaciones al pasado y “otros datos” opuestos a la realidad de México. Un largo monólogo que busca justificar la falta de hechos”, publicó.

