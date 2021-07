“La estrategia más sangrienta de la historia”: senadores del PAN contra AMLO y la Guardia Nacional

El PAN criticó la estrategia de seguridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como a la Guardia Nacional (EFE/Iván Villanueva)

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) criticó la estrategia de seguridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como el trabajo que ha realizado la Guardia Nacional en el país, pues señaló, el actual sexenio se convirtió en el “más sangriento de la historia”.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo parlamentario del PAN indicó que votó a favor de la Guardia Nacional para que se combatiera a los grupos criminales y proteger a los mexicanos. Sin embargo, señaló que la estrategia que utiliza el mandatario federal, “abrazos y no balazos”, ha provocado que su administración se convierta en “la más sangrienta de la historia”.

“Presidente @lopezobrador_: Los senadores del PAN votamos a favor de la Guardia Nacional para combatir a los criminales y proteger a los mexicanos. Su estrategia de “abrazos y no balazos” es la más sangrienta de la historia. Salga ya de la burbuja de Palacio Nacional”, escribió el partido en su red social.

Junto a la publicación, el PAN compartió una gráfica con datos sobre los homicidios en cada sexenio.

De acuerdo con la información, durante el sexenio de Vicente Fox en 2006 se registró un total de 33,635 homicidios; en la administración de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 45,336 casos.

Por su parte, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, se contabilizaron un total de 63,748 homicidios; finalmente, durante la actual administración se han registrado 87,271 víctimas.

Su crítica se da un día después del enfrentamiento entre el periodista Jorge Ramos y AMLO por datos en materia de seguridad en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina del pasado 5 de julio, Ramos declaró que la actual administración se convertirá en el sexenio con más homicidios en la historia moderna de México.

“Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón”, dijo el periodista, y añadió que “fuera de la burbuja de Palacio Nacional” están matando a casi 100 mexicanos al día.

Por su parte, el mandatario federal reconoció que “no ha sido fácil” enfrentar los homicidios dolosos en el país porque “fue un fruto podrido” que heredó de los anteriores sexenios, sin embargo, ha funcionado su política de “abrazos y no balazos” para combatir el crimen.

El periodista recordó las cifras de violencia que tiene el país; explicó que en diciembre del 2018, su primer mes como presidente, tuvo 2,892 homicidios dolosos, el primer mes; y en mayo del 2021, se registraron 2,963. “No hay cambio”, le insistió.

Ante esto, López Obrador defendió la estrategia que su Gobierno implementó en la pandemia contra Covid-19 y aseguró que a diferencia de otros países, en México hay menos personas fallecidas.

“Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado”, manifestó el presidente López Obrador.

Y agregó el presidente: “Yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que podamos discrepar con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos. Y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, que esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios, incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres marginal, del tres por ciento”.

