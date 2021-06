La CDMX obtuvo el primer lugar en categoría de Ciudades Americanas del Futuro 2021/22

Foto: (@Claudiashein)

La tarde de este martes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital en América Latina de Ciudades Americanas del Futuro 2021/22 (Americas City of the Future, por su nombre en inglés) y el séptimo lugar en la categoría de Potencial Económico en todo el continente Americano.

La calificación de Ciudades Americanas del Futuro es un ejercicio anual que hace la unidad de inteligencia del Financial Times (fDi intelligence from the Financial Times), una publicación especializada que da seguimiento a las inversiones globales y el desarrollo económico.

La Ciudad de México fue clasificada en 1er lugar de Latinoamérica para la inversión extranjera directa por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión en el periodo considerado. Este es el número de proyectos de inversión extranjera más alto en cualquier ciudad de América Latina y el 3ero en todas las ciudades del continente. Es junto con Sao Paulo, la única ciudad latinoamericana que aparece en la lista de las 10 principales en Potencial Económico.

Los criterios de calificación utilizados en este ejercicio son: potencial económico, contexto amigable a los negocios, capital humano y estilo de vida; costo efectividad; y conectividad.

Foto: (FDI)

La Ciudad de México ha sido nuevamente coronada como Ciudad Latinoamericana del Futuro en el ranking de este año. Recibió un total de 353 proyectos de entrada de IED en el período analizado, la cifra más alta para cualquier ubicación de América Latina y la tercera más alta entre todas las ubicaciones estudiadas.

El 68% de los proyectos de inversión se realizaron en servicios empresariales o actividades de ventas, marketing y apoyo, y la ciudad representa el 16% de todos los proyectos en el país para el período de diciembre de 2015 a noviembre de 2020.

Nueva York una vez más ocupa el primer lugar este año, San Francisco ha caído un lugar al tercer lugar, mientras que Toronto ha avanzado del tercer lugar al segundo.

Según datos del monitor de inversiones greenfield fDi Markets, Nueva York recibió un total de 908 proyectos de entrada de IED en el período analizado (diciembre de 2015-noviembre de 2020), más del doble de su competidor más cercano, Toronto. La ciudad tuvo una participación del 10% del total de proyectos estadounidenses durante el período y tiene el PIB (paridad de poder adquisitivo) más alto de todas las ubicaciones estudiadas. El Reino Unido es la mayor fuente de inversión extranjera en la ciudad y representa el 29% de todos los proyectos de entrada de IED.

San Francisco ocupa el tercer lugar en la clasificación general y ocupa el mismo lugar en Potencial económico. Como era de esperar, el sector de software y servicios de TI es el mayor receptor de inversión extranjera, representando el 45% de todos los proyectos en la ciudad desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2020, según fDi Markets.

MEX9716. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 16/04/2021.- Un grupo de activistas encapuchadas se manifiesta, por las principales avenidas de la Ciudad de México (México). Varias decenas de feministas caminaron este viernes desde el céntrico Zócalo de Ciudad de México hasta un centro comercial en la avenida Paseo de la Reforma debido a la agresión con palos y piedras que recibieron varias mujeres el pasado 10 de abril mientras vendían en puestos ubicados en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. EFE/Mario Guzmán

También es una de las dos ubicaciones de América Latina clasificarse entre las 10 principales ciudades de las Américas en la categoría de potencial económico. En 2020, Netflix anunció que trasladaría su sede en América Latina a la Ciudad de México desde São Paulo, Brasil.

Bogotá saltó del tercer al segundo lugar en el ranking de Ciudades Latinoamericanas del Futuro de este año y representa el 44% del total de proyectos de inversión extranjera entrante en Colombia. En 2019, Concentrix, con sede en EEUU, abrió una nueva instalación de contacto con el cliente en Bogotá, que generará 1000 nuevos empleos, y Mercado Libre, con sede en Argentina, abrió un centro de tecnología e innovación en la ciudad en 2020, creando 200 nuevos empleos. São Paulo ocupa el tercer lugar en la clasificación de Ciudades Latinoamericanas del Futuro de este año y representa el 24% del total de proyectos de entrada de IED en Brasil.

