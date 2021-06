Caso Rébsamen: responsable de obra enfrentó su primer juicio oral por homicidio doloso

Members of the rescue team and relatives of children that died in the Enrique Rebsamen school during an earthquake in 2017, pay tribute outside the school in Mexico City, Mexico September 19, 2020. REUTERS/Henry Romero

Juan Mario Velarde Gámez, Director Responsable de Obra (DRO) en las construcciones del Colegio Enrique Rébsamen, en la Ciudad de México, enfrentó su primera audiencia por el caso.

Éste mismo se realizó en el Reclusorio Oriente, y frente a un tribunal de enjuiciamiento se desahogaron diversas pruebas testimoniales que pretenderían fijar responsabilidades por el delito de homicidio doloso, de acuerdo con diario Excélsior.

Durante los siguientes juicios (mismos que culminan el 4 de junio) serán presentadas aproximadamente 40 pruebas por el Ministerio Púbico, informó el periodista Gerardo Jiménez. Destacan testimonios, así como dictámenes oficiales o peritajes.

CIUDAD DE MÉXICO, 25SEPTIEMBRE2018.- Continúan los trabajos de demolición del colegio Enrique Rebsamen, en la delegación Tlalpan, el cual colapsó el pasado 19 de septiembre de 2017 causando la muerte de 19 infantes. El día de ayer, Mónica García Villegas, ex directora del colegio, ofreció entrevista a medios donde señaló que la enjuiciaron sin oportunidad de defenderse. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Luego de haberse dado el descargo de las pruebas, se decretará un receso para que el tribunal, conformado por tres jueces orales, pueda realizar con detenimiento el análisis, para después emitir un fallo.

Juan Mario Velarde Gámez fue detenido el 22 de julio de 2018 en Querétaro, desde donde fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, y fue señalado por las autoridades de homicidio culposo, así como de falsedad de declaraciones.

De acuerdo con Excélsior, durante la audiencia inicial se argumentó que no se les permitió el ingreso al inmueble porque ya había personas destinadas a dicha labor, por lo que no fue posible revisarlo, pero no fue reportado en ningún documento.

Las irregularidades en documentos y la construcción de un departamento como cuarto piso, a pesar de no contar con el uso de suelo correspondiente son la parte central de las investigaciones.

Hace unos días la titular de la PGJCDMX, Ernestina Godoy, firmó el acuerdo A/01/2019 con el que buscaban encontrar a la dueña y responsable del colegio Rébsamen (Foto: AP Photo/Miguel Tovar)

En octubre de 2020, la maestra Mónica García Villegas, mejor conocida como “Miss Moni”, fue sentenciada a 31 años de prisión por su responsabilidad en el derrumbe del colegio.

García Villegas fue detenida el 11 de mayo de 2019 en un restaurante en la alcaldía Tlalpan, luego de casi dos años sin que se conociera su paradero, esto de acuerdo con la información proporcionada por la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX).

Después de su detención, en febrero de este año y desde el penal de Santa Martha Acatitla, García Villegas aceptó su responsabilidad en la muerte de las 26 personas en el plantel el cual tenía un exceso de peso en su construcción, además de que esta presentaba daños estructurales por la demolición de un piso en el 2010.

De acuerdo con el Tribunal de Enjuiciamiento, la ex directora y dueña del colegio fue declarada culpable por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras por la muerte de 19 niños y siete adultos después del derrumbe del inmueble, ubicado en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

El fallo final fue confirmado a través de redes sociales por Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Según los reportes, el juez determinó su culpabilidad señalando que ella conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en el colegio, misma irregularidades que, según la sentencia, repercutieron en las muertes.

CIUDAD DE MÉXICO, 12MAYO2019.- Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, el cual se vino abajo tras el sismo del 19 de septiembre muriendo 19 niños y 7 adultos, fue presentada ante un juez en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para responder por su presunta responsabilidad en las fallas de la construcción de la escuela que pudieron derivar de que se viniera abajo, mejor conocido como "Miss Moni" estuvo profuga de la justicia desde hace ya casi dos años. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Al respecto, Fernando Castillo Vega, representante legal de familiares de las personas fallecidas, indicó además que se fijó un montó de reparación del daño de 402,000 pesos por cada una de las víctimas.

Por su parte, la alcaldía de Tlalpan informó que destinarían 22 millones de pesos para indemnizar a las víctimas del colegio Rébsamen, el cual se derrumbó durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.

