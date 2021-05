Las impactantes imágenes del incendio que destruyó el lobby de un lujoso hotel en la Riviera Maya

Video: Twitter @rubenanguiano

En la tarde de este martes, 24 de mayo, se registró un fuerte incendio en el Hotel Palladium Kantenah de Riviera Maya, ubicado entre Puerto Aventuras y Tulum, el cual consumió una parte del lobby y dos palapas que se encontraban a la entrada.

De acuerdo con testimonios de los empleados, el siniestro, reportado alrededor de las 11:55 horas, se originó dentro del cuarto de lavandería. Sin embargo, al no funcionar el retardante contra incendios en madera y zacate, las llamas se extendieron rápidamente hasta consumir las dos grandes palapas que resguardan la recepción.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos en los cuales se pudo apreciar la intensidad y alcance del fuego que fue controlado hasta dos horas después; autoridades continúan con las investigaciones para dar con la causante del mismo, aunque primeras versiones extraoficiales apuntan a que pudo ser un corto circuito.

Videos: Twitter @el_sureste

(Foto: Facebook Isabel Isabel)

(Foto: Facebook Noti Tulum)

Tras el reporte al 911, elementos de emergencia y bomberos del Ayuntamiento de Solidaridad arribaron al sitio, en tanto, trabajadores y turistas fueron desalojados hasta que el siniestro estuviera completamente controlado.

A pesar de la magnitud de las llamas, no se reportaron fallecidos, pero sí unas cuantas personas afectas por inhalación de humo, no obstante, éstas no requirieron ser trasladadas a hospitales, de acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Por su parte, Grand Palladium compartió un comunicado oficial en donde agradeció por las prontas acciones de autoridades y compañías hoteleras.

“Agradecemos a todas las autoridades, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad su rápida y eficaz respuesta, así como a las compañías hoteleras que nos han brindado su ayuda de forma inmediata”.

(Foto: Twitter @gobsolidaridad)

Asimismo, reiterando el informe de la Secretaría, confirmó que no se registraron personas lesionadas de gravedad ni fallecidas.

“Afortunadamente, todo nuestro personal y nuestros clientes se encuentran bien no debiendo lamentar ningún daño personal (...) Una vez asegurada la integridad de las personas como máxima prioridad, los equipos técnicos trabajan ya para determinar el origen del incendio, a la vez que para restaurar la normalidad en el resort a la mayor brevedad posible”, se comprometieron.

De igual manera, aprovechó para rendir cuentas sobre los daños materiales y estructurales presentados tras el siniestro.

“Las zonas de habitaciones tampoco resultaron afectadas. (...) Según la información de la que disponemos, en estos momentos los daños se limitan a las coberturas vegetales de los tejados de los lobbies (...) no se aprecian daños estructurales.”, detalló.

(Foto: Facebook Noti Tulum)

(Foto: Facebook Noti Tulum)

