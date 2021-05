Cómo es la lujosa mansión que le costó más de 100 millones de dólares a Carlos Bremer

Carlos Bremer adquirió el inmueble por 102 millones de pesos y la oferta inicial fue de 95 millones de pesos (Fotos: Cuartoscuro /Instagram @carlosbremergtz)

El magnate regiomontano Carlos Bremer, mayormente reconocido por su participación en el reality show de emprendimiento Shark Tank México, adquirió por 102 millones de pesos la mansión que perteneció al empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue detenido en 2007 por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, posesión de armas prohibidas y suministro de pseudoefedrina a cárteles de droga mexicanos.

Bremer adquirió el inmueble el 11 de agosto de 2019 tras una subasta que fue organizada por el Gobierno Federal con el fin de recaudar dinero y así ofrecer becas a los 544 atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, celebrados en Lima, Perú.

La mansión le perteneció al empresario chino Zhenli Ye Gon, capturado en 2007 por los delitos de lavado de dinero, nexos con el narcotráfico y posesión de armas prohibidas (Foto: Cuartoscuro)

La oferta inicial de la mansión, realizada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), fue de 92 millones 483 mil 511 pesos y, fue hasta las 13:00 horas que Carlos Bremer concretó la compra vía telefónica de la propiedad localizada en la calle de Sierra Madre 515, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La casa comprada por el tiburón de Shark Tank México y en la que fueron incautados 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos, es una mansión de estilo neoclásico que se encuentra edificada en un terreno de mil 566 metros de construcción.

Además, la lujosa propiedad cuenta con cuatro niveles: sótano, planta baja, primer piso y una terraza con salón de fiestas. Todas estas zonas de la casa están conectadas con escaleras alfombradas y también por un elevador con cristales transparentes que permite el acceso a todas las plantas, de acuerdo con lo reportado por la revista Expansión.

En el sótano de la casa cuenta con espacio para estacionar hasta 15 vehículos, una planta generadora de energía eléctrica, un área con monitores de seguridad y una bodega de madera para el almacenamiento de vinos y licores.

En cuanto a la planta baja, la mansión de Carlos Bremer posee un vestíbulo principal, una alberca techada, un jardín con una fuente decorada y una especie de kiosco, en cuyo interior hay un jacuzzi con sistema de hidromasaje. Además, hay otro espacio que también podría usarse como salón de fiestas, una cocina amplia, una habitación para dormir y dos salas de estar.

En el primer piso se encuentran las habitaciones, cada una de ellas equipada con armario y con baño completo. Finalmente, en el tercer piso hay un gran salón, que anteriormente fue utilizado para realizar fiestas o eventos sociales; una habitación con baño y una terraza con vista al Bosque de Chapultepec y sus alrededores.

La compra causó polémica y, ante esto, el empresario originario de Monterrey declaró que “no podíamos evitar la oportunidad de apoyar a los atletas, la polémica ya a ver yo me arreglo como viene, ya es mi riesgo, y me la van a tener que aclarar. Yo confío en que todo salga bien, ya di un anticipo y me la van a tener que entregar”.

Cabe destacar que la casa sería utilizada para establecer la sede de la Fundación Butaca Enlace, también propiedad de Carlos Bremer. Zhenli Ye Gon y su esposa presentaron un amparo para evitar que se vendiera la casa, sin embargo, la demanda no procedió debido a que el acta de matrimonio y las escrituras de la casa no fueron elementos suficientes para el Juez Noveno de Distrito de Amparo.

