Habilitaron gimnasio como albergue para migrantes en Ciudad Juárez

El pasado martes, autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, habilitaron un gimnasio municipal en la frontera con Estados Unidos como un albergue para los migrantes. Lo anterior, debido a al aumento de flujo de estas personas con destino al país norteamericano.

En este sentido, Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos de este municipio mencionó que en el gimnasio Kiki Romero se encuentran 46 extranjeros -entre los que hay 14 niños- que provienen de Honduras y Guatemala.

“(El objetivo) es no dejarlos en la calle y por eso hubo una coordinación de los tres órdenes de Gobierno para preparar este lugar y recibirlos”, contó Pinal para la agencia Efe.

Asimismo, puntualizó que a los migrantes que se encuentran en el recinto, se les ha otorgado medicamentos, alimentación y asesoría, ya que en ocasiones deciden regresar a su país de origen y los organismos internacionales les proporcionan el apoyo para el “retorno voluntario”.

Las personas que cruzaron no tuvieron un trayecto agradable, hay desinformación para que dejen su país en busca del sueño americano, el cual no cumplen [...] Las puertas no están abiertas, nosotros como mexicanos que vivimos en una frontera no podemos ingresar a Estados Unidos, mucho menos quien habita en otra parte de la República o de otros países