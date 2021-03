Pensión del ISSSTE, un libro y silencio total: AMLO reveló lo que hará el día después de dejar de ser presidente

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves que cuando acabe su mandato se retirará de la política completamente y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador, que calcula, le tomará unos tres años.

“Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, indicó.

López Obrador afirmó que cuando acabe su sexenio no opinará ni recibirá a nadie que tenga que ver con la política, se irá a vivir a su quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas; vivirá de su pensión y se pondrá a escribir. Relató que para eso ya se está preparando psicológicamente, pero se dijo contento porque ya hay relevo generacional para seguir con su proyecto de transformación de México.

“Ya no voy a meterme en nada, pero estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico, o sea yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad la verdad, si hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no”, expresó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...