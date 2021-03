“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón”: Sor Juana Inés de la Cruz y otras famosas frases feministas

Una mujer escribió en su pecho "ni una menos" durante la marcha del 8 de marzo . (AP Photo/Rebecca Blackwell)

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en esta recopilación hay frases y detalles de la vida de 9 mujeres mexicanas que han realizado trabajos sobre feminismo, algunas son escritoras, otras son investigadoras o tienen cargos públicos.

Sor Juana Inés de la Cruz

Poeta de los siglos de Oro, escribió poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del Virreinato. Sor Juana Inés de la Cruz participó con su “Carta atenagórica” en un debate teológico protagonizado por hombres. La respuesta del obispo, bajo seudónimo decía que las mujeres no estaban para esas cosas.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis (...) Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos, si os tratan mal, burlándoos, si os quieren bien.” (Fragmentos de su redondilla Hombres necios que acusáis)

Mujeres se preparan para colocar flores junto a los nombres de víctimas de feminicidio en México frente a las vallas colocadas rodeando el Palacio Nacional antes de una protesta por el Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, México. 7 de marzo de 2021. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Jesusa Rodríguez - es una directora de teatro, actriz, artista de performance y actualmente senadora de la República Mexicana por el partido Movimiento Regeneración Nacional.

“La violencia hacia las mujeres ha sido invisible durante siglos, sobre todo hacía las mujeres indígenas que son soporte de nuestro país. ¡No más! Hay que saltar todas las barreras para buscar la igualdad.”

Marta Lamas - antropóloga mexicana y catedrática de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género.

“Ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social”

Una mujer lee el un graffiti en la valla colocada frente a Palacio Nacional 7 de marzo de 2021 (Foto: CLAUDIO CRUZ / AFP)

Eli Bartra es una filósofa, pionera en la investigación sobre mujeres y arte popular en distintas partes del mundo, pero particularmente en México, autora de Frida Kahlo. Mujer, ideología y arte y de Mujeres en el arte popular

“Los ‘Estudios de la mujer’ tratan tanto de la condición de la mujer como denominador común de las mujeres, como de la condición de las mujeres, cuando estudian sus especificidades. Es necesario conocer el nivel abstracto de la feminidad, del llamado “eterno femenino”, así como el ser y hacer de las mujeres concretas y el hacer de los varones en relación de las mujeres.”

Marcela Lagarde es una política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología, representante del feminismo latinoamericano

“Quienes no están de acuerdo hacen lo que siempre se hace en la lucha política: idealizar al enemigo, en este caso, las mujeres y feministas. Les plantean atributos y características peligrosas y muchas falsedades. Previamente, hay una cultura bastante misógina, sexista, machista. A esa misoginia social se le suma la misoginia política que es el antifeminismo.”

Mujeres colocando memorial de víctimas de feminicidio o abuso sexual en la valla metálica que se colocó como medida preventiva frente a Palacio Nacional (Foto: CLAUDIO CRUZ / AFP)

Francesca Gargallo es de ascendencia siciliana con estudios en filosofía en la Universidad de Roma La Sapienza. Emigró a México en 1979 a los 23 años:

“Yo nunca he obedecido mandatos. En un principio fue una actuación involuntaria, me molestaban los vestidos que me imponía mi madre (...) el miedo ante mis padres que me paralizaba y, a la vez, me arrojaba a enfrentarlos. Como cuando dije en voz alta durante una comida al muy rico amigo de mi tío que dejara de molestar a mi prima. Era más chica que yo y me sentía en deber de protegerla; el viejo la dejaba llorando cuando por las noches decía que iba a “despedirse de los niños” y le pasaba la mano bajo su pijama.”

Martha Tagle es una política mexicana, feminista y politóloga:

“Ser feminista es tener una mirada de género, de igualdad sustantiva, de trabajar a favor de los derechos de las mujeres y en ese sentido habemos varias legisladoras que estamos en el Congreso haciendo nuestro trabajo para que avance la agenda por la igualdad sustantiva.”

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2021.- Mujeres de distintas colectivas se congregaron en distintos puntos del Centro Histórico para intervenir las vallas que se han colocado previo a las movilizaciones del 8m día internacional de la Mujer. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Sayak Valencia es una poeta, filósofa, teórica del feminismo, ensayista mexicana y artista de performance. Desde la teoría, nombró el término “capitalismo gore”:

“Los transfeminismos son movimientos en red que, ante la emergencia de violencia necropolítica contra las cis y trans-mujeres y lxs sujetxs feminizados, consideran los estados de tránsito de género, de migración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza y de clase como transversales para hacer alianzas emancipatorias ante la violencia cis-hetero-patriarcal y racista.”

Mercedes Olivera Bustamante es una antropóloga y feminista mexicana, líder del Cuerpo Académico Estudios de Género y Feminismo del Centro de Estudios de México y Centroamérica:

“La mayor parte de las mujeres que se identifican como indígenas son víctimas del racismo de etnia, clase y género. Esto sucede hasta que los subordinados y subordinadas toman conciencia de la injusticia e indignidad que encierra su subordinación y se rebelan contra el poder, valoran y defienden sus derechos y cultura como pueblos indios y de alguna manera buscan la igualdad entre los géneros.”

SEGUIR LEYENDO: