“Van a pagar de verdad”: Profeco amenaza con cárcel a estafadores de tanques de oxígeno

(Foto: EFE/José Pazos)

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hizo un llamado a los ciudadanos de no hacer caso y no caer en las ofertas de redes sociales de tanques de oxígeno, “por muy desesperados que podamos estar en un cierto momento”, pues alimentan al mercado negro.

“Son cilindros robados, son cilindros de uso industrial que no sirven para respirar con ellos, sirven para que funcione un soplete; entonces, están tirando su dinero o muy probablemente ni les entreguen nada”, explicó.

Además, aseguró que junto con la Policía Cibernética, de la Guardia Nacional, ya se han se han bajado más de 100 páginas y 700 perfiles de Facebook que estaban defraudando a los usuarios que necesitaban los cilindros “y vamos por 1,000 más”.

“Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel, sin lugar a duda, porque les estamos siguiendo proceso, y no ante Profeco, ya ante el Poder Judicial, o sea, van a pagar de verdad, no solo con multas las fechorías que están haciendo, además de que a muchos se les ha podido comprobar que son cilindros de los que se habían robado hacía unos días antes”, sentenció durante la habitual videoconferencia de prensa capitalina.

(Foto: Cortesía CDMX)

Además, confirmó la colaboración con aduanas para que pueda importarse oxígeno de los Estados Unidos, de manera que el norte de México se pueda surtir de oxígeno que venga del país vecino y en el centro y sur de la República, “nos surtamos de las plantas que están más cerca”, lo que reducirá el tiempo y el costo para la entrega del oxígeno.

“Todo este programa es importantísimo para que se pueda resolver el problema o el incremento a la demanda”, indicó el procurador.

Por otro lado, pidió a los habitantes de la Ciudad de México no guardar los tanques de oxígeno en casa que ya no usen, inclusive si son comprados, pues la autoridad no se está dando abasto por la alta demanda de oxígeno que hay en este momento.

“Los mexicanos hemos demostrado en muchas ocasiones, ante distintos retos y problemas que hemos enfrentado, que somos un pueblo noble, un pueblo generoso, solidario, y ahora lo debemos de volver a demostrar, no tengamos tanques de oxígeno guardados en casa como una protección personal, se ocupan ahorita en el mercado, aunque lo hubiera yo comprado, regrésenlo al mercado, porque hay oxígeno, pero ¿cómo lo haces llegar a los que lo ocupan, a los enfermos si no tenemos los cilindros?”, cuestionó.

(Foto: Cortesía CDMX)

En ese sentido, el titular de la Profeco informó que en caso de haberlos comprado y querer regresarlos, INFRA o Medigas –únicas distribuidoras de oxígeno en México– los pueden recomprar.

De igual manera, Sheffield comentó que están trabajando con las empresas que producen oxígeno de uso industrial para que, dentro de una o dos semanas, hasta el 70% de esa producción sea para uso medicinal.

El funcionario explicó que el día de ayer se publicó un acuerdo, en el cual se facilitan y agilizan todos los trámites ante la Cofepris para que ese oxígeno industrial pueda conseguir la debida certificación y pueda utilizarse rápidamente para uso medicinal.

