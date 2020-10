Kenia y Karla, mujeres trans, desaparecieron hace tres semanas; las investigaciones no tienen ningún avance

Dafne es la única de las tres que ya apareció (Foto: Facebook@UNIONDIVERSADEJALISCOMX)

Kenia Duarte Pérez es una mujer trans de 20 años que desapareció junto con su amiga Karla García Duarte, también una mujer trans, el pasado 18 de septiembre. Kenia es una estilista dedicada a su trabajo.

En una entrevista hecha por el sitio Animal Político a la madre de Kenia, Ana Duarte, ella describió a su hija como una mujer que amaba su trabajo, tanto así que cuando lo hacía, se concentraba en este y se olvidaba del mundo.

Ana compartió con el sitio en línea que el sueño de su hija es tener su propio estudio de estilismo y llenarlo de maquillaje. Pero, en lo que trataba de realizar su deseo, Kenia atiende a sus clientes en casa donde vive con su mamá y sus dos hermanos.

Entre los demás planes de Kenia está terminar la preparatoria, la cual dejó cuando cursaba el primer semestre; aunado a esto, su anhelo es viajar de Jalisco a la Ciudad de México para poder hacer el trámite gratuito de su cambio de nombre oficial. Fue a los 15 años cuando Kenia explicó que se quería identificar como mujer y que eligió su nombre.

Kenia tenía planes `para hacer su cambio oficial de nombre (Foto: EFE /Esteban Biba)

“Kenia siempre tiene planes, sueña con muchas cosas. Y yo le decía que la iba a apoyar en eso de montar su estudio para que no tuviera que trabajar para nadie más que para ella. También le decía que me esperara un poco para poder ir a la CDMX a hacer el trámite del cambio de nombre. Estábamos ahorrando para el viaje”, le dijo Ana a la publicación.

Pero ahora tanto la vida de Ana, quien labora como trabajadora del hogar, como la de Kenia están en pausa. Hace tres semanas que Kenia y Karla decidieron reunirse con unos amigos en una zona denominada Cinco esquinas, dentro del municipio de Zapopan.

Kenia le comentó a Ana que quería asistir a una fiesta con Karla, pero Ana no quiso que su hija se fuera debido a la situación actual.

“Me dijo que solo iría un rato y se regresaba. A la 1 de la mañana le mandé un mensaje, le puse: ‘¿a qué horas, Kenia?’. Me respondió: ‘sí, mamá, ya en un rato voy’”, reveló Ana. Y esa fue la última vez que habló con su hija.

Kenia y Karla desaparecieron juntas cuando iban a una fiesta (Foto: REUTERS/Simon Dawson)

Después de ese mensaje, Ana le llamó por teléfono, pero Kenia ya no contestó. A pesar de eso, Ana fue a trabajar al día siguiente. Pero como durante el sábado no tuvo respuesta de su hija, Ana y su familia comenzaron a preguntar con sus amigos.

“Los amigos dijeron que llegaron ahí ellas y las invitaron a ir a una fiesta, pero nadie quiso acompañarlas porque al otro día debían trabajar. Se fueron a las 23:15 y no volvieron a saber de ellas”, narró Ana.

Llegó el domingo y la madre de Karla fue a casa de Kenia para saber si tenían información de su paradero. Las familias decidieron buscar unos días más antes de poner una denuncia, pues Ana tenía la esperanza de que las dos volvieran.

“Es como si se las hubiera tragado la tierra. Nadie las vio. En las investigaciones de las autoridades no hay avances. El 28 de septiembre pusimos la denuncia y de entonces a la fecha no hay pistas, no me dicen nada”, relató.

Dafne ya fue localiizada (Foto: REUTERS/Simon Dawson)

Ana interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco. Pero no han demostrado ningún avance en la investigación.

De acuerdo con lo que informó el sitio, las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y Unión Diversa de Jalisco (UDJ), decidieron ir a las Naciones Unidas para denunciar los casos y exigir la pronta localización de las víctimas. Esto con base en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Aunado a esto, solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) y al Estado mexicano a realizar las acciones de búsqueda necesarias. Esto, bajo un enfoque diferenciado y de género.

Las desapariciones de Kenia y Karla se dieron el mismo día que la de Dafne, otra mujer trans que desapareció esa misma fecha. Pero a diferencia de las jóvenes de Zapopan, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) informó este viernes que ya fue localizada.

Ana espera que su las dos jóvenes aparezcan con vida (Foto: REUTERS/Simon Dawson)

La familia de Dafne notificó a las autoridades de su aparición y, de acuerdo al parte médico que se emitió después de revisarla, no presentó huellas de violencia. Por su parte, Ana tiene la esperanza de que las jóvenes regresen a su hogar.

