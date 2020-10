“¿Tu tío levanta niños inocentes?”: la afrenta de los Arellano Félix que desató la ira nunca vista del “Mayo” Zambada

"El Mayo" Zambada cumple 70 años en 2018.

Sucedió en octubre del 2010, durante los últimos años de la guerra territorial entre el Cártel de Tijuana y el Cártel de Sinaloa, que se disputaban el vacío que había dejado el Cártel de Guadalajara.

Fueron años calientes. El bando de los hermanos Arellano Félix sin duda fue el más afecta: en 2002 asesinaron a Ramón Arellano en Mazatlán y a Benjamín lo detuvieron en Puebla; cuatro años después Francisco Javier también fue capturado en Baja California.

Del lado del Cártel de Sinaloa las bajas más sensibles fueron la esposa y los dos hijos del Güero Palma, cruelmente asesinados por el venezolano Clavel Moreno.

En el aeropuerto de Tijuana fueron secuestradas la tía, prima y sobrina de Ismael “El Mayo” Zambada. En las redes sociales circuló un video en el que una mujer llamada María Isabel Gutiérrez Zambada, le suplicaba a su tío que no la abandonara.

Isabel, junto con su hija y una tía habían sido secuestradas por integrantes de una célula del Cártel de los hermanos Arellano Félix. En la grabación los sicarios apuntan a las mujeres con armas largas y las someten a interrogatorios en los que las cuestionan sobre las actividades del Cártel de Sinaloa.

El secuestro de las mujeres fue realizado por Arturo Villarreal “El Nalgón”; Salvador Quintero Murillo, Francisco Sillas “El Sillas” y Uriel Quintero Murillo “El Java”. Estos dos últimos fueron los autores del plan.

En el video se escuchaba la voz de dos personas que interrogan a Isabel, quienes no mencionan el grupo delictivo al que pertenecen.

—¿Sabías que tu tío levanta a niños y mujeres inocentes? —pregunta una voz

—No, y se me hace una injusticia porque creo que son cosas entre ustedes y no entre personas inocentes como mi hija Sarita y yo —respondía la mujer en el video de poco más de 5 minutos.

La sobrina del “Mayo” acusó a sus tío de no hacer caso a las demandas de sus secuestradores y en una parte del video le advirtió que “estas personas” tenían toda la información de sus hijos tanto de los que vivía en México como fuera del país. “Tienen todas las ubicaciones y toda la información de nuestra familia Zambada y la de su compadre ‘El Chapo”, señaló.

Finalmente, las tres mujeres fueron interceptadas por un comando a su llegada al aeropuerto de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Estuvieron secuestradas aproximadamente 20 días . El 31 de octubre de 2010 fueron rescatadas por elementos del Ejército luego de un enfrentamiento con los sicarios.

La versión oficial aseguró que el rescate se dio tras una denuncia anónima que informó sobre una casa de seguridad del crimen organizado en Tijuana.

Un mes después, en noviembre, fue ejecutado Salvador Quintero, hermano de “El Java”. Un año después fue detenido “El Sillas” y posteriormente otros cinco sicarios, entre ellos dos menores de edad, que habían recibido un pago de USD 1,500 por cada una de las mujeres.

La cabeza del Java tenía precio, pero además también era buscado por entonces naciente Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de varios intentos por esconderse, el sicario fue acribillado en el municipio de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco.

Para entonces, la venganza del “Mayo” ya había sido cobrada casi en su totalidad.

