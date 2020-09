El protagonista del video aseguró que recibió amenazas de muerte luego de darse a conocer la grabación

A través de las redes sociales como Twitter o Facebook, se dio a conocer el video de un hombre que se niega a utilizar el cubrebocas dentro de una plaza comercial, a pesar de las constantes peticiones del cuerpo de seguridad.

La grabación fue hecha por el sujeto mismo, quien constantemente habla de frente a la cámara, aunque mostrada al público a través de los usuarios de las redes.

“Voy a tomar un vaso de agua, cuál es el problema si me pongo ahí ahorita, ¿tengo que utilizar cubrebocas para comprar un vaso de agua?”, es al pretexto y la pregunta que lanza el hombre al cuerpo de guardias privados.

Además, aseguró que el “cubrebocas es una farsa” y refirió que ni Andres Manuel López Obrador ni otro presidente del mundo utiliza el cubrebocas. También utilizó como ejemplo a Carlos Slim, a quien se refirió como “farsante”.

Los usuarios de las redes sociales, además de lanzar cientos de críticas en su contra, apodaron al sujeto como “Lord Es Mi Cuerpo” por la contante repetición de la frase “yo mando en cuerpo”, un intento por evadir la regla del uso de cubrebocas.

“No lo voy a utilizar, es mi cuerpo. si quieres úsalo tú. Carlos slim no utiliza cubrebocas, AMLO no utiliza cubrebocas. Yo mando en mi cuerpo. Si yo voy al café no me piden el cubrebocas, si compro un helado no me piden cubrebocas. No voy a usar el cubrebocas porque me tomaron la temperatura y yo mando y decido en mi cuerpo”, dijo.

#LordEsMiCuerpo se niega a utilizar cubrebocas porque ni el presidente de México ni Carlos Slim lo utilizan (Foto: Cuartoscuro)

Minutos más tarde aseguró en las redes sociales, específicamente por YouTube, que luego de darse a conocer la noticia en Milenio Televisión, comenzaron a llegarle cientos de ataques a sus perfiles personales de Facebook, Twitter e Instagram. De acuerdo con el hombre, se trata de bots.

En un video de poco más de tres minutos, el sujeto asegura que recibió varias amenazas de muerte y culpó de los presuntos ataques tanto al empresario Carlos Slim como al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quienes hizo responsables de todo lo que pudiera pasarle.

“Ahí te das cuenta como toda la información es controlada por el Estado. Empezaron las amenazas de muerte, empezaron a hostigar, entonces ¿quiénes mandan a estas personas? Todo está perfectamente bien coordinado; entonces está involucrado seguramente el presidente, Carlos Slim. Si mencionas al gobierno de más inmediatamente empiezan a atacar. Entonces se los hago en su conocimiento para que vean cómo se manejan las cosas, cómo no hay libertad de expresión y cuando uno habla con la verdad y utiliza el pensamiento crítico, inmediatamente quieren intimidar”, aseguró.

El protagonista del video aseguró que recibió amenazas de muerte luego de darse a conocer la grabación (Foto: Twitter)

Sin embargo, aseguró que no hay nada ni nadie que lo pueda intimidar, pues, al contrario, resultarían intimidados los responsables de las amenazas, así como la gente en el poder, quienes, dijo, “tienen tanto miedo pueblo se levante”, pues la gente ahora “está bien informada, la gente está enterada”

“Por favor absténgase de ser prostitutos y de venderse como bots porque está todo bien evidenciado, bien documentado. Justamente después que salió la nota y mencioné a Carlos Slim y Andrés Manuel López obrador, 20 minutos después de manera masiva por todas partes empecé a recibir ataques y amenazas de muerte, entonces cualquier cosa que vaya contra mi persona, que yo no le tengo miedo porque nací para esto, ellos serían los responsables. No me van a parar y si me llegara a pasar algo, vengo y me los jodo de la otra dimensión. Este video queda como evidencia (...) obviamente es un plan orquestado, pues, porque son bien mafiosos y tienen mucho miedo. Cuidadito, eh, la gente está bien informada, la gente está enterada”, dijo.

