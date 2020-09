Crimen en la Ciudad de México: procesaron a “El Perro”, secuestrador en la Miguel Hidalgo

El pasado 19 de agosto, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplieron la orden de aprehensión en contra de "El Perro", quien se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México (Foto: Especial)

Javier Alejandro González González, también conocido como El Perro, fue vinculado a proceso por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur por su presunta participación en el delito de secuestro agravado.

El resultado de distintas técnicas de investigación reveló que El Perro es probable partícipe en la privación de libertad de una persona en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país, en el año 2019.

La víctima del secuestro fue interceptada por dos sujetos: la amagaron y posteriormente la metieron a un vehículo, privándola de su libertad para después pedir dinero en efectivo a cambio de su liberación. Fue liberada tras haber pagado el rescate y permanecer 14 días en cautiverio.

González González fue la persona que condujo la unidad que sirvió como muro durante el secuestro de la persona para así salir de la zona donde fue cometido el crimen.

La víctima del secuestro fue interceptada por dos sujetos: la amagaron y posteriormente la metieron a un vehículo, privándola de su libertad para después pedir dinero en efectivo a cambio de su liberación (Foto: Luis Cortes/ REUTERS)

El pasado 19 de agosto, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplieron la orden de aprehensión en contra de El Perro, quien se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), el juez del caso asignó cuatro meses más para la investigación complementaria, manteniendo a González González detenido en el reclusorio.

Por otro lado, elementos de la Fiscalía General de Justicia buscan a un violador serial que ha atacado a por lo menos 20 mujeres en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, delgado, moreno, y que utiliza el mismo modus operandi desde el 2012.

Con el análisis de videos y la declaración de víctimas, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyando a la Fiscalía para Delitos Sexuales de la capital, pudieron elaborar un retrato hablado. De acuerdo con las investigaciones, el violador acostumbra a ubicar a sus víctimas cerca de parques y áreas verdes, donde regularmente caminan mujeres que van o salen de trabajar.

González González fue la persona que condujo la unidad que sirvió como muro durante el secuestro de la persona para así salir de la zona donde fue cometido el crimen (Foto: EFE/Antonio Lacerda)

A las mujeres las amenaza con una navaja, las lleva a las áreas verdes, busca un lugar obscuro y escondido, y las agrede sexualmente. El sujeto no suele robar las pertenencias de sus víctimas, lo cual ha dificultado la búsqueda de su paradero y el rastreo de algo hurtado.

Durante la noche del pasado 28 de febrero, una mujer de 55 años de edad fue atacada en la colonia Molino del Rey de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La víctima salió de su trabajo, en una empresa ubicada en Montes Urales, en Lomas de Chapultepec, alrededor de las 21:30 horas, y mientras caminaba sobre Paseo de la Reforma para tomar un camión, a la altura de un banco, se le acercó el violador.

El sujeto “la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello”. La mujer le entregó sus pertenencias: teléfono y cartera, pero el violador las rechazó. “Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo, y la llevó a un área verde cercana.

Con el análisis de videos y la declaración de víctimas, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), apoyando a la Fiscalía para Delitos Sexuales de la capital, pudieron elaborar un retrato hablado (Foto: Twitter @c4jimenez)

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, amenazó. Después de atacarla sexualmente, el sujeto escapó y dejó a su víctima en el lugar de los hechos.

El 6 de febrero, otra mujer fue agredida sexualmente cuando salió de trabajar de su oficina en la zona de Polanco. A la víctima, de 21 años, tampoco le robó sus pertenencias. La denuncia quedó registrada por la Fiscalía bajo la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/0073/02-2020.

Otro caso, registrado bajo el expediente CI-FDS/FDS-1//UI-FDS-1-02/0052/01-2020, ocurrió el 20 de enero, a las 20:00 horas, cuando una mujer de 28 años fue atacada en la calle Rubén Darío, en Polanco. De acuerdo con los informes, la víctima caminaba cerca del Museo de Antropología: el sujeto se le acercó con una navaja y la amenazó antes de agredirla. Le ordenó que caminara con él, y que si gritaba, la mataría.

Agentes especiales de la Policía de Investigación (PDI) y adscritos a la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS) son los encargados para rastrear el paradero del sujeto. La investigación de la Fiscalía es encabezada por Susele Ortega.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Fiscalía de la CDMX alertó sobre violador serial que ataca a mujeres en Miguel Hidalgo

CJNG se extiende por la CDMX: hay seis alcaldías con fuerte presencia del cártel

Asesinaron a un hombre a la entrada de una popular panadería en el Centro Histórico de CDMX

Secuestró “por amor” a su maestro de música en Puebla