“Si es cierto, que sancionen”: López Obrador habló del presunto mal uso de programas sociales de Pablo Sandoval Ballesteros

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado federal en el estado de Guerrero y hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha sido señalado por el presunto uso de programas sociales en favor de su imagen con fines electorales, situación que el presidente López Obrador pidió que se investigara y sancione, en caso de hallarlo responsable.

Durante la conferencia matutina, el mandatario refirió que ese tipo de acciones no deben hacerse, aunque no afirmó que Sandoval las llevara a cabo. “Tiene que ser la autoridad competente la que lo verifique y si es cierto, que sancionen”.

No obstante, acotó diciendo que debe tenerse en cuenta el periodo elecciones, por lo que no son raras este tipo de denuncias, incluso al interior de un mismo partido. “Ahora van a haber muchas denuncias de ese tipo, hay que cuidar que se apeguen a la verdad, que sean reales, que no se politicen, aunque es muy difícil”, señaló.

López Obrador también refirió que no permitirá el uso de programas sociales por part de político a su favor. “Quien hace eso le cae mal a la gente. En vez de que le ayude, le perjudica, porque la gente está harta de esos abusos, porque eso es lo que se padeció durante mucho tiempo”, sentenció.

De acuerdo con el diario Reforma, en 2021 se elegirá la gubernatura de Guerrero y mientras eso sucede, Sandoval habría usado a su favor los programas federales. Por ello, el diputado morenista, Ruben Cayetano, presentará una queja en contra suya ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Una de las pruebas que presentaría el funcionario, apuntó en una publicación en sus redes sociales, será un video en donde se ve al delegado Sandoval haciendo entrega de recursos a adultos mayores y personas con discapacidad en la región de la montaña.

En esa grabación de dos minutos, refiere Cayetano, se alcanza a ver cómo le insisten a los beneficiarios para que repitan el nombre de Pablo Sandoval. “Lo peor de lo peor, lamentablemente nos vino a tocar a nosotros”, escribió el contendiente a la gubernatura del partido.

“Hacer repetir el nombre del delegado federal en Guerrero a adultos mayores y beneficiarios de programas sociales para que se aprendan su nombre y le agradezcan los apoyos como si fueran erogados de su bolsa, es la forma más ruin de ofender su dignidad como personas humanas, además de atentar contra la democracia por ambiciones vulgares y electoreras”, escribió el diputado.

Al respecto, el presidente mencionó que las quejas en referencia a este tema deberían turnarse a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a la cual destacó como un organismo autónomo. “Se debe seguir denunciando, sea quien sea. Así como no soportamos la corrupción, no soportamos el fraude electoral”.

En este sentido, Amílcar Sandoval presentó una denuncia ante la Fepade con el fin de que “se investigue si hubo algún ilícito en la entrega de programas sociales federales en Guerrero”, recogió el diario La Jornada Guerrero.

Otro de los casos por los que se encuentra en medio de la polémica es que el 21 de julio, el mismo diario presentó un reporte, donde se menciona que no incluyó en su declaración patrimonial a una finca ubicada en Acapulco.

Sin embargo, el delegado emitió un comunicado en donde aclaró que la propiedad está incluida en su declaración patrimonial y de intereses inicial, así como en las subsecuentes modificaciones, además de referir que “es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y madre”.

Cabe mencionar que la relación de Pablo Sandoval es cercana al presidente López Obrador, pues además de ocupar importantes puestos en Morena en el estado de Guerrero, también fue parte de su equipo de campaña en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012.

Asimismo, se desempeñó como parte del Consejo de Asesores del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México durante la etapa en que Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal.

