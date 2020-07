Violencia en Jalisco: secuestros aumentaron 67% en los primeros cinco meses de 2020

Causa en Común señaló que en Jalisco hubo decrementos apenas significativos de ciertos delitos, pero los secuestros aumentaron de enero a mayo respecto al mismo lapso del año pasado (Foto: Cuartoscuro)

De enero a mayo de 2020 el registro de secuestros aumentó 67% en Jalisco, según datos comparados con el mismo periodo del año pasado, señaló Causa en Común.

Aún con este aumento, la organización de la sociedad civil destacó que los datos oficiales presentan un número reducido de casos, lo que calificó como anomalías, sin ánimo de demeritar los avances logrados en otros ámbitos. Por ejemplo, las privaciones de libertad apenas sumaron 10. Según el gobierno jalisciense, en 2019 hubo 20 secuestros; 2018, 16; 2017, 13; 2016, 15; 2015, 20; 2014, 22.

En cuanto a cuerpos exhumados de fosas clandestinas, el estado ocupa el primer lugar nacional con 487 personas localizadas del 1 de diciembre de 2018 a la fecha. Además, la entidad gobernada por Enrique Alfaro se ubica el segundo sitio en personas desaparecidas, con 3,234, solo después del Estado de México con 3,867.

Causa en Común realizó una investigación hemerográfica e identificó 53 “atrocidades” en el primer semestre del 2020 en Jalisco, es decir, “casos que cumplieron con alguno de los siguientes criterios: fueron asesinatos de 3 individuos o más; se cometieron actos violentos contra personas vulnerables como defensoras de derechos humanos, activistas de causas sociales, menores de edad, actores políticos, periodistas, funcionarios o actores políticos; o bien, se provocó la muerte por laceración o maltrato extremo, feminicidio agravado, descuartizamiento, linchamiento, mutilación, tortura, esclavitud, violación agravada o profanación de cadáveres”.

El presidente López Obrador realizó una gira por la entidad tapatía, una de las más azotadas por la violencia

La entidad ocupa el quinto lugar en número de asesinatos a nivel nacional. El año pasado fueron 2,728 las personas asesinadas y, en los primeros cinco meses de 2020, ya se han contabilizado 1,117; esto significa “una caída del del 6% en este delito en comparación con el mismo periodo de 2019″.

Otros datos a la baja en los primeros cinco meses de 2020, fueron los feminicidios, pues se han contabilizado 23. Ello representa una disminución del 8%, de acuerdo con datos comparados para el mismo lapso del año pasado. Causa en Común criticó que las autoridades federales hayan cancelado 37,000,000 (treinta y siete millones) de pesos que iban dirigidos a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Jalisco y otras nueve entidades.

Respecto a 2019, de enero a mayo de este año, los siguientes delitos que cayeron fueron extorsión 22%; robo con violencia 23%; y robo con vehículo 22 por ciento.

Durante lo que va del 2020, nueve policías han sido asesinados en Jalisco, según Causa en Común y agregó que, con base en su estudio “Índice de Desarrollo Policial (2019)”, identificó condiciones precarias para los funcionarios de estas corporaciones de seguridad.

Por ejemplo, que no había una instancia colegiada para otorgar estímulos; la Academia no contaba con casa táctica ni gimnasio; no había código de ética y conducta para policías; no existían servicios funerarios para los agentes; estaba pendiente renovar certificados de control de confianza de algunos mandos y elementos operativos; y tampoco existían normas sobre el régimen complementario de seguridad social.

En cuanto a cuerpos exhumados de fosas clandestinas, el estado tapatío ocupa el primer lugar nacional con 487 personas localizadas del 1 de diciembre de 2018 a la fecha (Foto: Cuartoscuro)

Junto con esas condiciones, la organización igual investigó que 93% policías de Jalisco ganaban menos de 15,000 pesos, 62% pagaban por sus botas, y 82% señalaron nunca haber recibido un ascenso.

Por otra parte, Causa en Común enfatizó una diferencia en el número de policías estatales reportados en septiembre de 2019 contra los señalados la mañana de este 16 de julio en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde participó Alfaro Ramírez, pues fue realizada en Jalisco.

Para septiembre de 2019 había 7,453 elementos de la Policía Estatal, esta mañana, Luis Cresencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, informó que sumaban 16,339 de estos agentes. En el mismo mes del año pasado se habían reportado 4,138 elementos de la Guardia Nacional en Jalisco, pero se actualizó que hay 4,737.

La organización dirigida por José Antonio Polo Oteyza refirió que en esta entidad opera el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más violentos en el país y que se ha disputado el control de la región con otros grupos delictivos como el Cartel Nueva Plaza”. Desde su escisión en 2010 del Cartel de Sinaloa, el CJNG ganó influencia, su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Uno de los fugitivos más buscados por la DEA (Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés). Entre los ilícitos de este cartel están el trasiego de drogas, el robo de hidrocarburos, secuestro y extorsión, entre otros.

El Mencho, líder del CJNG domina en Jalisco y la disputa de este cartel con otros cárteles causan, en gran medida, los delitos que padece la entidad (Fotoarte: Steve Allen)

Causa en Común propuso enfrentar al crimen organizado en su aspecto logístico y financiero, como medida para disminuir la inseguridad en Jalisco y otros estados. Restablecer recursos para las alertas de género; aumentar el dinero en dependencias dedicadas a búsqueda de personas; mejorar condciones de policías y atender procedimientos de capacitación, ética y respeto a derechos humanos; así como dar de baja a elementos que reprueben controles de confianza; y requiere legislar para aplicar un régimen complementario de seguridad social para policías, peritos y ministerios públicos.

