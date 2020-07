Guerra al interior del Cártel de Sinaloa llega a lo más alto de la organización delictiva

Una camioneta fue abanadonada en la sindicatura de Tepuche, donde se reportó un enfrentamiento de hombres armados (Foto: Twitter/Mtro_CCastaneda)

El recrudecimiento de violencia en la ciudad de Culiacán se veía venir desde noviembre pasado, cuando dos facciones del Cártel de Sinaloa, lideradas por “El Nini” —sicario de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y “El Ruso” —operador de Ismael “El Mayo” Zamabada— comenzaron una disputa por la zona norte de la región.

La sindicatura de Tepuche y los poblados que se ubican rumbo a Jesús María se convirtieron en un campo de batalla en marzo, y desde entonces se han registrado nueve enfrentamientos entre gatilleros y policías. Tan sólo el pasado 26 de junio dieciséis personas fueron asesinadas, nueve de ellas sicarios y siete pobladores de Bagrecitos.

Ese día reportaron un tiroteo en Caminaguato y acudieron elementos de las fuerzas estatales sin encontrar rastros. Alrededor de las 10:30 horas, sicarios que viajaban en tres vehículos dispararon a los efectivos y huyeron.

La comunidad del Tepuche ha sido víctima de las fricciones dentro del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/fernand17704066)

Más tarde, a tres kilómetros del sitio, rumbo a Ojo de Agua, hallaron una camioneta Toyota Hilux, color blanco, tiroteada con siete cadáveres. Los cuerpos quedaron junto a la unidad y portaban chalecos y equipo táctico. En la escena, los elementos sólo hallaron un fusil AK-47 y fundas para pistolas.

Por la tarde, a las 17:05 horas, en la comunidad de Bagrecitos reportaron la masacre de siete pobladores, a quienes se les identificó como víctimas colaterales debido a que no participaban en los enfrentamientos.

A estas muertes se suman las de otros tres hombres que fueron acribillados mientras circulaban en un vehículo rumbo al poblado El Fusil. Al igual que los habitantes de Bagrecitos, las autoridades presumen que ellos no tenían relación con los grupos delincuenciales.

Al menos 16 civiles armados murieron durante un enfrentamiento entre Los Chapitos y la célula de Ismael "El Mayo" Zambada (Foto: Twitter/LPueblo2)

De acuerdo con el semanario local Río Doce, el baño de sangre comenzó en noviembre de 2019 cuando un comando de camionetas clonadas de la Policía Estatal de Sinaloa irrumpió en la zona de Agua Caliente, en Culiacán, terreno dominado por Ismael “El Mayo” Zambada. El comando intruso era dirigido por “El Nini”, jefe operativo de Los Chapitos.

De inmediato, “El Nini” fue interceptado por gente de “El Ruso”, lugarteniente de “El Mayo” Zamabada. Diversos testimonios recogidos por el semanario dan cuenta que durante la confrontación, uno de los gatilleros señaló que “el señor le valía”, refiriéndose a Ismael Zambada. Lo anterior fue una irreverencia imperdonable, por lo que pidieron la cabeza del joven. “El Nini” se negó por lo que las fricciones habrían llegado al plomo.

Otras versiones apuntan que la disputa se originó porque gatilleros de “El Chapo” Guzmán se negaron a trabajar con sus hijos y se pasaron al bando de “El Mayo”. Según testimonios de los narcos de Sinaloa, hay un éxodo de gatilleros del lado de Los Chapitos, ya sea que están abandonando Culiacán o se están pasando al bando de Ismael “El Mayo” Zambada.

Audios falsos

Esta semana en redes sociales circularon diversos audios que advertían sobre un enfrentamiento entre las facciones de Los Chapitos y “El Mayo” Zambada. En las grabaciones se escucha a un sujeto mencionar una lista de supuestos blancos.

El secretario de Seguridad Pública desmintió los audios donde advertían de un enfrentamiento en Culiacán (Foto: Twitter/Mtro_CCastaneda)

No obstante, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, negó la veracidad de los audios y pidió no genera pánico al compartir información falsa. “Circulan varios audios por WhatsApp y otras redes sociales en donde alertan sobre supuestos enfrentamientos en diferentes sectores de #Culiacán, lo cual es completamente falso. Les pedimos no generar pánico al compartir informacion falsa”, escribió a través de Twitter.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Implosión en el Cártel de Sinaloa: enfrentamientos internos desatan la violencia en Tepuche

Reacomodos y fricciones en el Cártel de Sinaloa exacerban la violencia y el miedo en sus zonas de influencia