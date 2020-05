Sin consultar con la Cámara de Diputados, López Obrador hizo cambios al Presupuesto de Egresos de 2019

La administración de Andrés Manuel López Obrador realizó modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019 por 834 mil 160 millones de pesos, fueron cambios que se realizaron sin previa consulta a la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que el titular del Poder Ejecutivo ha solicitado se reforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el fin de poder realizar modificaciones en caso de emergencia económica o sanitaria en el país, la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos.

El periódico Reforma documentó que el año pasado se realizaron modificaciones en el presupuesto y de acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, en el primer año del actual gobierno hubo ampliaciones líquidas a las dependencias por 834 mil 160 millones de pesos y recortes por 753 mil 539 millones.

En tanto, las modificaciones netas sumaron 80 mil 620 millones de pesos.

Los cambios en los recursos se realizaron sin respetar lo asignado por la Cámara de Diputados y en función de lo que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le permite al Ejecutivo.

En la ley se estipula que se deben enviar informes de los montos modificados.

Por ejemplo, a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) primero le recortaron 7 mil 233 millones de pesos, posteriormente, añadió 17 mil 948 millones de pesos.

La Secretaría de Energía (Sener) le redujeron recursos por 3 mil millones del presupuesto aprobado, que fue de 17 mil 229 millones de pesos, para después recibir una ampliación de 101 millones de pesos. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le quitaron 3,288 millones.

Cabe señalar que en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) también realizaron modificaciones similares a las que ha hizo Andrés Manuel López Obrador, en este último caso fueron modificaciones de casi el 20% en relación con el presupuesto aprobado para el 2019.

Propuesta de AMLO

Ante la resistencia que ha expresados la oposición en relación a la propuesta de hecha por Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera del 1 de mayo, el mandatario indicó que no hay problema que la Cámara de Diputados, porque dentro de la ley hay márgenes para hacer reasignaciones.

Les estamos pidiendo autorización para eso (reasignaciones), no para endeudaros, antes ni leían lo que enviaban, ni debatían, son cuestiones política, si no se concentran no hay problema, tenemos margen dentro de la ley para hacer los ajustes