Su cuestionado triunfo motivó que su principal adversaria, Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, también decidiera abandonar las filas del PRI afirmando, en un video publicado en sus redes sociales, el viernes 16 de agosto: "El resultado para el PRI es que lo 'refundieron'. Si se insiste en las viejas mañas y las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI de la mano de la cúpula, sólo tiene una ruta, la extinción (…) En lo personal, tengo claro que el PRI que se vio el domingo 11 de agosto no es el partido que me representa (…) En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI, después de 29 años de militancia".