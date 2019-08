"Me enfoco mucho a lo que hubiera sido la vida cotidiana de sor Juana: cómo era su celda, qué comía, los rituales de las monjas y me gustó insertar los detalles históricos, más como cameos, porque como dices no quiero que sea un libro que lean porque quiere aprender algo. Es un libro de misterio, un libro de acción, thriller, no quiero que la gente lo lea pensando en que quiero enseñarles algo realmente, es un libro para disfrutar la lectura", explicó Oscar.