A principios del 2017, Calderón anunció que iba a donar 200.000 pesos de su pensión de ex presidente a una fundación que ayuda a niños con cáncer. López Obrador minimizó el acto tuiteando que solo daría el 8% de lo que recibía. El ex mandatario respondió que la información era falsa y que era "mezquino" no reconocer su "gesto".