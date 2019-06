Paul Sánchez, fundador de Ombudsman Energía México, explicó a El Financiero que: "El Cenace opera no en condiciones de mercado, sino en condiciones de estabilidad del sistema y decide de manera especial cuáles son los criterios de despacho (…). No significa que no habrá energía, pero sí que en dado caso de que llegue a pasa el Cenace puede tomar medidas extraordinarias".