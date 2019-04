Milly ya no pudo caminar. Cuando la encontraron tenía una fractura en la cadera, en una pata y dos disparos con perdigones en la cabeza. Llevo mucho tiempo rehabilitarla, le extrajeron las balas y le operaron el hueso de su pata frontal, pero de su cadera no pudo recuperarse. Elizabeth Valderrama apadrinó a Milly en todos los gastos que El Gato Vago hizo en ella. Aunque no puede andar, es feliz.