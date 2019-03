Miguel León-Portilla plasmó en "La Visión de los vencidos" que la peste "era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, nomas estaban acostados, tenían que guardar cama. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo; no podía acostarse cara abajo, acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos."