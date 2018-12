""No se entristezca tu corazón… ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?", le dijo la Virgen de Guadalupe al afligido Juan Diego un 12 de diciembre de 1531. Ella, la Emperatriz de América y Patrona de México, quiso dejar su imagen desde ese día en una sencilla "tilma" como señal del Amor de Dios para creyentes y no creyentes", se lee en Aci prensa, agencia informativa de la Iglesia Católica.