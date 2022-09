Gwyneth Paltrow posó desnuda como una “diosa dorada” para celebrar sus 50 años

Gweneth Paltrow (Andrew Yee)

Gwyneth Paltrow decidió celebrar su cumpleaños 50 con un desnudo. La fundadora de Goop se desvistió y se untó con polvos metálicos para una sensual sesión inspirada en “Goldfinger”, una película de James Bond dirigida por Guy Hamilton con Sean Connery.

“Lo único que sé es que me están pintando de dorado y que tengo que estar desnuda. Me siento tan bien al cumplir 50 años, y se trata de expresar esa sensación de energía y optimismo que estoy experimentando”, dijo Paltrow mientras estaba en el set, según un comunicado de prensa de Goop.

“Se trata más de la mirada femenina y solo de una sensación de diversión”.

El fotógrafo Andrew Yee estuvo a cargo de la producción, mientras que la maquilladora de celebridades Lottie tenía la tarea de convertir a Paltrow en una “diosa dorada”.

La producción de fotos de Gwyneth Paltrow con el lente de Andrew Yee

Después de “asegurarse de que la piel de su rostro y cuerpo estuviera muy, muy humectada”, Lottie aplicó “montones de polvo dorado” en el rostro y el cuerpo de la actriz.

Mientras tanto, el estilista Mark Townsend usó el mismo polvo dorado en los largos mechones rubios de Paltrow.

“Creo que envejecer es realmente algo hermoso. Solo necesitamos abrir nuestras percepciones”, dijo Paltrow. “A medida que te vuelves más tú mismo, en integridad, tu vida realmente se abre”.

Gwyneth Paltrow posando para Andrew Yee

No es la primera que la actriz se desnuda para celebrar su cumpleaños.

La exitosa empresaria estadounidense festejó su 48 cumpleaños posando desnuda en el jardín de su casa en Los Ángeles, una imagen que subió a su cuenta de Instagram. ”Nada más que mi traje del día de mi nacimiento hoy... Muchas gracias a todos por los deseos de cumpleaños”, escribió en su perfil, junto a la fotografía en la que posa desnuda.

Gwyneth Paltrow posó desnuda para celebrar su 48 cumpleaños (@gwynethpaltrow)

Goop, una línea de cosméticos que abarca desde cremas faciales hasta suplementos alimenticios, está valorada en 250 millones de dólares, según The New York Times.

Paltrow está acostumbrada a vivir en el centro de la polémica con sus afirmaciones y sus negocios; prueba de ello es la comercialización de unas velas con el olor a su vagina, cuyas existencias se agotaron el mismo día que salieron a la venta. Después, lanzó la vela “Esto huele a mis orgasmos”, de diferentes matices aromáticos, según explica en la página web de los productos.

La actriz posa con su hija Apple

Además, la actriz de “Shakespeare in Love” compartió algunas “reflexiones sobre un hito” con los fans junto posando en bikini, escribiendo en su página de Goop: “Mi cuerpo es un mapa de la evidencia de todos los días… Una colección de marcas e irregularidades que desgarran los capítulos. Marcado por quemaduras de horno, un dedo roto en una ventana hace mucho tiempo, el nacimiento de un niño. El sol me ha dejado sus huellas celestiales por todo el cuerpo”, compartió la ganadora del Oscar.

“Acepto las marcas y las arrugas. Acepto mi cuerpo y dejo ir la necesidad de ser perfecta, lucir perfecta, desafiar la gravedad, desafiar la lógica, desafiar a la humanidad. Acepto mi humanidad”.

Gwyneth Paltrow subió está imagen a su cuenta de Instagram

“Me gustan mis arrugas y ya sabes, me gusta lo que veo”, le dijo a Stylist en 2014. “Por supuesto que puedo entrar en un estado de ánimo en el que critico esto y aquello, pero realmente trato de no hacer eso y tratar de apreciar la increíble vida que he vivido y todo lo que he aprendido. Me gusta que todo eso esté escrito en mi cara”.

Aún así, durante una conversación de 2020 con su madre, Blythe Danner, y su hija adolescente, Apple, Paltrow admitió que “envejecer es difícil”.

“Definitivamente es un proceso, y creo que cuando ves que tu cara comienza a cambiar, no necesariamente te sientes más bella externamente”, dijo en un video de Goop en ese momento. “Pero la ironía es que es ese momento de tu vida en el que realmente te gustas y te amas. Así que internamente te sientes realmente hermosa”.

