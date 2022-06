Kate Bush, la cantante del éxito que Stranger Things llevó al N°1 a 37 años de su lanzamiento: “El mundo está loco”

Kate Bush "Running up that hill"

“El mundo se ha vuelto loco”, dice la cantante británica Kate Bush, considerando “bastante abrumador” que su canción “Running Up That Hill” vuelva a encabezar las listas de éxitos 37 años después de su lanzamiento, impulsada por la serie “Stranger Things”.

La canción registra un gran resurgimiento de popularidad gracias al éxito de la serie fantástica, cuya cuarta y penúltima temporada estrenó Netflix a finales de mayo, y en la que tiene una presencia importante.

En esta nueva temporada, la banda de amigos se encuentra en la ciudad ficticia de Hawkins en 1986, seis meses después de la batalla del centro comercial Starcourt, enfrentados a una nueva amenaza sobrenatural.

”Es una serie tan buena que pensé que la canción atraería un poco de atención”, afirmó la cantante de 63 años en una entrevista emitida el miércoles por la radio BBC.

”Pero nunca imaginé que sería algo así. Es muy emocionante. Pero es bastante abrumador, realmente. Todo el mundo se ha vuelto loco”, añadió.

”Que toda esta gente tan joven escuche la canción por primera vez y la descubra es muy especial”, consideró la artista británica, asegurando que ella misma “nunca” vuelve a escuchar sus viejas canciones.

Con “Running Up That Hill”, que alcanzó el número uno en el Reino Unido el 17 de junio, así como en otros países, Kate Bush batió varios récords, entre ellos el del periodo más largo entre el lanzamiento de un sencillo (1985) y su llegada a la cima de las listas.

La Official Charts Company dijo el viernes que Bush había logrado tres récords históricos en la Official Chart: el mayor tiempo para que un sencillo alcance el número 1 en la Official Singles Chart -37 años-, así como la artista femenina más antigua en conseguir un número 1 en la Official Singles Chart.

Y 44 años después de su último número 1 en el Reino Unido, con “Wuthering Heights”, Bush ostenta también el récord de mayor intervalo de tiempo entre números 1 en la historia de la Lista Oficial, añadió.

“La forma en que una nueva generación de seguidores de la música ha llevado su tema clásico a sus corazones realmente consolida la posición de Kate como una de las grandes de todos los tiempos, si es que eso fuera necesario”, dijo el director ejecutivo de la Official Charts Company, Martin Talbot, en un comunicado.

Stranger Things 4 Volumen 2 - Tráiler - Netflix

”Había buena música en los años 1980, pero creo que ahora estamos en una época increíblemente excitante”, aunque sea “muy difícil” para mucha gente, afirmó.

Tras lograr varios grandes éxitos musicales, Kate Bush ha mantenido un perfil bajo en las últimas décadas.

Su último álbum de estudio, “50 Words for Snow”, salió al mercado en 2011. La cantante dio una serie de conciertos con entradas agotadas en Londres en 2016, pero ahora no precisa si está trabajando en nuevos proyectos.

También explicó a la BBC su experiencia durante los confinamientos por la pandemia, que dijo haber pasado mirando series de televisión y dedicándose a la jardinería, su nueva pasión.

EL FENÓMENO STRANGERS THINGS

Que en Stranger Things suene música de los 80 es natural. Solo en la cuarta temporada se escucha a Baltimora, Talking Heads, Extreme, The Cramps y también a Kiss y los Beach Boys. Y en temporadas anteriores han sonado Joy Division, New Order, The Bangles, Vangelis, Dolly Parton, The Clash... La música es parte esencial de la trama, y nada de lo que allí se escucha (muchas veces en casetes que entran y salen de radiograbadores y walkmans) es casual ni indiferente.

tik tok Running up that hill 2

Running up that hill en Tik Tok

Lo curioso, en todo caso, es el efecto que genera en quienes oyen esas canciones por primera vez. No es, desde luego, un fenómeno nuevo: el cine está lleno de ejemplos en los que una banda de sonido rescata del olvido canciones o artistas. Lo particular de la época es que hoy la reacción de la audiencia puede medirse en tiempo real: si una canción despierta curiosidad, no hay que esperar meses para corroborarlo en las cifras de ventas porque en cuestión de horas, las plataformas arrojan cifras millonarias. Es lo que pasó con “Running Up That Hill”.

La canción se volvió viral en las distintas plataformas, pero en la que más se difundió fue en la red social TikTok en la cual el hashtag #runningupthathill tiene 637.6 millones de visualizaciones, mientras que el #katebush acumula 559 millones.

(con información de AFP y Reuters)

