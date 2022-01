Demi Lovato salió de rehabilitación y luce un impactante tatuaje en la cabeza semi rapada

Demi Lovato se tatuó la cabeza tras salir de rehabilitación

A pocos días de salir de su reciente rehabilitación por su adicción al alcohol y las drogas, la famosa cantante estadounidense Demi Lovato, de 29 años, decidió dar un giro por completo a su look rapándose la cabeza y tatuándose una enorme araña negra.

A través de su cuenta de Instagram, la ex estrella de Disney publicó varias imágenes de su nuevo tatuaje que quedó plasmado en un costado de su cabeza recién afeitada.

“Fue la abuela araña quien nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó sobre alfarería y tejido. Nos enseñó sobre el fuego y la luz y lo oscuro. Ella nos enseñó que todos estamos conectados en la red y que cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el mundo”, señaló Lovato.

El mensaje de Demi Lovato

Lovato escribió en la imagen que el autor de su tatuaje es el artista Dr. Woo, el tatuador que ha ganado notoriedad por la forma hiperrealista de crear imágenes en la piel de sus clientes.

Lovato se internó en una clínica en Utah hace algunos días para continuar luchando contra los problemas de adicción que padece desde hace más de una década y que en 2018 se agudizaron tras sufrir una sobredosis que casi le cuesta la vida en su casa de Los Ángeles.

“Ella está comprometida con su bienestar. Su plan de ahora en adelante es ingresar recurrentemente a rehabilitación para asegurarse de estar poniendo su vida primero”, explicó un allegado a Lovato en declaraciones para la revista People.

Además, Lovato borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram excepto una donde luce con cabello corto en una especie de collage con tres fotos de ella misma.

La artista dijo el año pasado en su docuserie de YouTube que todavía bebía y fumaba marihuana con moderación después de su sobredosis, admitiendo que “no es para todos”. Pero el mes pasado anunció que ya no consumía ningún tipo de drogas. “Sobria es la única manera de estar”, escribió en una historia de Instagram a inicios de diciembre.

Demi Lovato (Reuters)

Durante el documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, que se estrenó el año pasado, la cantante reveló algunos crudos detalles del momento en que sufrió una sobredosis en 2018, entre ellos, una agresión sexual por parte del dealer mientras ella se encontraba casi inconsciente tras consumir heroína mezclada con fentanilo.

“Cuando me encontraron, estaba desnuda, azul. Me dejaron literalmente muerta después de que él se aprovechó de mí”, reveló la artista sobre la fatídica noche.

Junto al director del documental, Michael D. Ratner, quien tuvo acceso total a la artista durante la etapa más difícil de su vida, Lovato habló además sobre las secuelas físicas de la sobredosis. “Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión”, dijo. “Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después porque mi visión estaba muy borrosa”, detalló.

“Me enfrenté a muchas consecuencias y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro”, agregó Lovato. “Fue un viaje doloroso, y a veces me pongo triste cuando pienso en todo que tuve que soportar para superarlo, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy”.

Seguir leyendo: