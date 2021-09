Ernesto Laguardia destapó su secreto para lucir joven: “estoy libre de cirugías”

Ernesto Laguardia está por reaparecer en la pantalla de Televisa con la telenovela "Contigo sí" (Foto: Facebook@ernesto.laguardia.actor)

Ernesto Laguardia es un rostro conocido de la televisión mexicana, pues desde sus años de juventud su presencia se hizo patente en distintos melodramas de Televisa, empresa en la que hoy, a sus 61 años, está de vuelta para reencontrarse con un su público en una nueva historia rosa.

Se trata de la telenovela Contigo sí, un remake de la exitosa telenovela de los años 70 Viviana. En esta ocasión Laguardia no aparecerá como protagonista o galán estelar, sino como el padre de la villana de la historia. Pero eso no será un impedimento para que sus seguidoras puedan seguirle la pista al actor que se caracteriza por mantener una imagen jovial.

Y es que es común que el público le comente al actor de telenovelas como Quinceañera y Corona de lágrimas que se mantiene muy conservado y “no envejece”, al respecto, el histrión compartió su sentir: “Yo me siento muy bien, porque eso se refleja. El trabajo me nutre, me hace estar contento, agradecido con la gente, con el público”, expresó en entrevista con la revista TVyNovelas.

A sus 61 años, el actor aseguró que nunca se ha sometido a intervenciones quirúrgicas estéticas (Foto: Facebook@ernesto.laguardia.actor)

Sobre su secreto para lucir joven, Laguardia reveló que primero busca procurarse interiormente disfrutando a su familia, y eso se refleja: “Me cuido amando a mi familia, conviviendo con mis hijos que me dan tanta felicidad, tanta juventud, y tantas ganas de seguir viviendo. También me cuido con el cariño del público, que me ha empujado durante tanto tiempo. Y cuando flaqueo un poco, porque hay que decirlo, sí hay épocas difíciles, siempre agradezco todo el amor y la oportunidad que me brinda Dios y tanta gente como Nacho Sada, y en esta ocasión Televisa. Por eso me siento muy agradecido con la vida”, añadió el actor.

Y es que para lograr su aspecto, Laguardia negó haber recurrido a alguna cirugía estética o procedimiento, aunque admitió hacer uso de cremas cosméticas que le compra su esposa.

“Como sano y sí me echo cremas, porque mi esposa me las compra y no le fallo. Soy muy disciplinado, pero bueno, no hay nada más hasta el momento. Hay quienes me preguntan si ya me operé, pero no, estoy libre de cirugías, aunque tampoco estoy en contra de quien se las hace. En estos momentos me siento muy bien, muy rejuvenecido por dentro, y creo que eso se refleja. Tener trabajo en estos momentos tan complicados es una bendición, y eso lo agradezco inmensamente”, finalizó el popular actor.

Ernesto Laguardia se siente feliz y agradecido por volver a la empresa que lo vio surgir (Foto: Facebook@ernesto.laguardia.actor)

Laguardia, quien por 44 años colaboró en melodramas como Alborada, Alondra y Amigos x siempre en la empresa de San Ángel, abandonó sus filas en 2019. Ya dos años antes había participado en Las malcriadas, un proyecto para TV Azteca, donde no ha vuelto a figurar más desde entonces.

Ahora el actor reveló que se encuentra muy emocionado de poder volver a trabajar en la televisora donde desarrolló su carrera y se consolidó como uno de los actores emblema del género de la telenovela en México.

Fue en entrevista para el matutino Hoy, en junio pasado, donde el histrión compartió tras ser captado en los pasillos de la televisora que se encuentra muy entusiasmado de poder retomar su carrera en el lugar donde se consolidó en el gusto del público y ser considerado para nuevos proyectos.

Tras su breve paso por TV Azteca, donde apareció en la telenovela "Las malcriadas" el actor es parte de "Contigo sí" (Foto: Cuartoscuro)

“Ahora que entré fue padre, muy emocionante, y bueno, es la casa donde estuve todos los días 44 años, así que regresar es siempre algo de suma importancia para mí en lo profesional, pero también en lo personal, quiero mucho a esta empresa”, comentó el famoso.

El actor inició su carrera en Televisa con el melodrama La fiera (1983-1984) y después sumó destacados títulos como Pobre juventud y Tiempo de amar. Sin duda, uno de sus papeles más recordados fue el de “Pancho” en la telenovela Quinceañera, en la que hizo pareja con Adela Noriega.

