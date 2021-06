Siddhartha y el arte de eliminar prejuicios a ritmo de rock pop

Fotografía cedida este jueves por Sony Music México de la cantante española Ana Torroja (i) y el mexicano Siddhartha (d), mientras posan en Ciudad de México (México). EFE/Sony Music México / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Siddhartha va en camino a presentar su nuevo y sexto disco de estudio, pero antes de llegar a dicha producción, fue necesario detenerse un par de veces para escuchar los temas “Brújula” y “Mapas”.

Es precisamente ésta última pieza la que representó, además de un arduo camino musical, una fuerte lucha contra la apatía de la pandemia, un puñetazo a los prejuicios, y, claro, una convivencia con su heroína.

“Mapas” es una clásica balada pop con sintetizadores por doquier, guitarras dulces, baterías que sostienen por completo el meneo de las cabezas, de los cuerpos, así como un par de talentosas voces: Siddhartha y Ana Torroja.

Pero la letra es, probablemente, lo más valioso del segundo sencillo. Se trata de una letra que si bien fue concebida en pandemia, y en parte nació desde ella, funcionó como un escape a la desidia, la procrastinación o la infinita melancolía que provocó el encierro.

Mapas, rumbo al nuevo disco de Siddhartha

En este contexto, reveló Siddhartha para Infobae México, se trató de un ejercicio para “despojarme de las cosas que venía arrastrando que me hicieron la vida pesada”.

“Por los días en los que compuse, estaba en este sentimiento pandémico. Sentí que tenía unos días bajoneados, así que lo primero fue levantarme, activarme, no estar ahí acostado, dejando pasar el tiempo, olvidarme de lo pasado. No tiene que ver con la pandemia, pero sí con el animo que tuve estos días. Era como ir hacia adelante, que si bien no sabía cuál era el camino, era mejor que este”, comentó.

El sentimiento, indudablemente, es compartido por mucha gente, entre las que hay bastantes fanáticos suyos, mismos que encontraron en la lírica un escaparate a cualquier cosa.

Así se lo hicieron saber al multi instrumentista por medio de su YouTube oficial, Facebook, Twitter e incluso Instagram, donde le llovieron felicitaciones, aplausos, alabanzas y un largo etcétero.

Nunca ha sido una responsabilidad fácil para los artistas el hecho de trasmitir un mensaje, siempre que éste puede ser interpretado de diferentes manera a lo largo del mundo, dependiendo de muchos factores como la cultura, el idioma, el estilo de vida, entre otras.

Por ello, Siddhartha nunca se lo toma serio y, en vez de pensar la forma correcta en que debería llegar a sus fanáticos o no tanto, prefiere escribir para liberar su propia energía, los sentimientos encontrados.

“Es algo en lo que no me detenido mucho a pensar. Yo la música que escribo son también un desahogo para mí, hablan de situaciones personales, del momento que pasé, y lo hago para poder sobrellevar el momento o disfrutarlo. Es más natural y es más saludable cuando no hay una intención de llevar un mensaje porque tampoco soy alguien con esa responsabilidad. Lo lindo de la música es que cada persona puede tomar la canción, adaptarla a su propia circunstancia su momento, y darle sentido, curarse con alguna cosa, que le sirva de compañía”, consideró el cantante jalisciense.

Ana Torroja, el trabajo con tus ídolos

Parte pieza de la balada es contar con Ana Torroja como una de las voces. Desde la primera escuchada puedes leer entre líneas que no existen roles protagónicos, pues el trabajo de producción volvió a esta participación algo colaborativo.

Mientras Siddhartha le inyecta la melancolía necesaria para transportarnos al sentimiento mutuo de una pandemia llena de altibajos, Ana Torroja le pone gracia a la “luz al final del túnel”.

El trabajo, en ese sentido, fue, además de altamente satisfactorio y optimista, muy respetuoso en cuestión de gustos, estilos, géneros, etcétera. Siddhartha narró a este medio que siempre tuvo el rol de productor, aunque no dejó pasar de largo las recomendaciones de Torroja, quien carga décadas de experiencia musical en la espalda.

“Le mandé la canción, ella la recibió con optimismo, nos dio el sí sin mucho titubeo. Me encantó lo que hizo. No tuvimos mayor discrepancia en nada, ella siempre me dio mi lugar. Todo desde el primer día fue muy emotivo, es alguien con quien yo he convivido mucho en mi vida musical, donde ella era el ícono. Me volé, me sentí muy halagado de que aceptara y de la manera en la que aceptó”, contó el compositor.

Por lo anterior, consideró que se trata de una canción sumamente poderosa que no solamente le da un plus nostálgico al disco, pues detrás tanto de la colaboración como de la letra se esconde un mensaje generacional muy importante.

Para Siddhartha, “uno de los grandes problemas que vivimos es catalogar las cosas desde su geografía y desde su tiempo”, por lo que “Mapa” es actualmente una “oportunidad para quitarnos los prejuicios.

“En el momento en que la gente dejemos de escuchar y de ponerle juicios a las cosas por cuándo se hizo o por dónde se hizo, nuestra perspectiva se abre y puedes aprender. Hay mucho que escuchar. Este tipo de colaboraciones acercan a ambos mundos y nos pueden dar la oportunidad de quitarnos esos prejuicios”, finalizó el cantante.

