Palmira Ruiz, la Miss Global que fue acusada de racismo, negó que los audios fueran suyos y acusó de extorsión a su ex maquillista

Palmira Ruiz, Miss Global 2019, desmintió las alegaciones en su contra (Video: Palmira Ruiz)

Palmira Ruiz Vigueras, Miss Global 2020, se vio envuelta en una polémica en donde fue acusada de racista y homofóbica. Ahora, ella habló con Infobae México para contar su lado de la historia y desmentir los audios que se viralizaron en redes sociales.

Todo comenzó con las acusaciones de Diana, una maquillista que trabajó con la concursante de belleza en el certamen de Miss Global del año pasado. Ella alegó que la bailarina le debía 15,000 pesos por su trabajo. No obstante, Ruiz Vigueras negó a Infobae México que haya una falta de pago.

“El tema de la deuda fue totalmente falso en el sentido de que ella solo fue una colaboradora en el certamen internacional de hace un año. Mis representantes me informaron que se le pagó en tiempo y forma, ella colaboró con nosotros, estuvo un poquito antes del concurso, que fue alrededor de un mes. El contrato decía que era un anticipo y al finiquitar el evento el representante le pagó todo”, expresó la también modelo.

La concursante de belleza explicó que no es ella quien habla en los audios difundidos (Foto: Facebook palm.ruiz)

De acuerdo con Palmira, al principio no hubo ningún problema, por lo que siguió en contacto con Diana. Y, en ese contacto, la maquillista le pidió dinero, argumentando que aún se le debía dinero.

“Ella me decía ‘oye, apóyame porque hay deudas todavía’. Yo le decía que mis representantes me informaban que no hay deuda, pero con este tema de pandemia todavía la apoyé con algunos depósitos que sumaron 10,000 pesos [...] Durante dos o tres meses estuve ayudándola de manera personal porque me comentaba incluso con fotografías que no tenía nada en el refri o tenía problemas. Y a veces me sentía mal por ella y quería apoyarla, pero se volvió una constante”, recordó Palmira.

Después de un tiempo se perdió el contacto entre ambas, hasta hace unos días en los que la también presentadora de televisión, describió que la maquillista la quiso extorsionar, pues le dijo que si no emitía un pago, ella hablaría con los medios de comunicación.

Ruiz explicó que la maquillista la trató de extorsionar (Captura de Pantalla)

“No me volvió a hablar hasta principios de febrero y me dijo: ‘Oye, es que se deben horas extras, algunas otras cuestiones de vuelos’. Yo lo comenté con mis representantes y me dijeron: ‘Ya no hay ninguna deuda con ella. Pero si se le debe algo, pues puede emitir algún comprobante de algún gasto extra que haya tenido y con todo gusto se puede platicar’. Pero ella nunca tuvo nada. Después me envió un mensaje y me dijo: ‘Si no gestionas este pago, yo voy a difamarte, y decir que me trataste mal’. Yo me di cuenta de la intención de ella de querer extorsionar para tener un beneficio económico”, agregó Palmira.

Según la oaxaqueña, Diana cumplió con su palabra y describió el supuesto maltrato que sufrió al programa Chisme No Like! Por esta misma razón, Palmira requirió ayuda legal, ella demostró a sus abogados que los pagos correspondientes fueron emitidos, por lo que ahora se procedió a una demanda.

“Después de un año coincidió en que me abrieron una página de Only Fans y un Instagram falsa y aunado a ella, los audios como para querer señalar que era una mala persona. También el tema de que yo me mandé a hacer una corona. No son mis audios, es un tema de extorsión y no se le debe absolutamente nada ”, declaró contundentemente.

La maquillista acudió a un show para difundir su supuesta experiencia (Captura de Pantalla)

Pero estas declaraciones trajeron consecuencias para Palmira, quien fue atacada en redes sociales, por las supuestas declaraciones en contra de la comunidad LGBTQ y la gente de color.

“Recibí muchos ataques en mis redes sociales personales. Incluso con miedo de salir a la calle, porque sí fue un tema de muchos ataques y amenazas y a mi familia igual. Me siento muy afectada, llevo 10 años en televisión y he estado en diferentes medios. Ellas sabían que yo me dedicaba a este tema de la televisión y me he sentido mal porque me han atacado tanto y yo no podía pelear algo. Pero yo quería irme por el tema legal, porque hoy soy yo, pero el día de mañana puede ser cualquiera y pueden caer en los chantajes, entonces siempre hay que hacerlo por el tema legal”, aseveró Palmira.

Por su parte, algunos de los amigos de Palmira que pertenecen a la comunidad LGBTQ, pensaron que el tema era absolutamente ridículo, por lo que no creyeron en ningún momento lo que la maquillista alegó.

Ruiz Vigueras emprendió acciones legales (Foto: Facebook palm.ruiz)

“Ellos se reían y me decían que cómo era posible eso, sí me conocen y parte del staff la mayoría pues nunca les pasó absolutamente nada. Entonces mis amigos que me conocen se reían de que eso no era cierto”, agregó.

Por lo pronto, Palmira no pone atención a las redes sociales sino que está “tomando cartas en el asunto” y se está enfocando en terminar este tema con pruebas en la mano.

