Un acuerdo histórico: Bob Dylan vendió todo su catálogo de canciones a Universal Music

El valor del contrato no fue revelado, pero se estima que supere los USD 300.000.000 (Foto: Shutterstock)

Tras 58 años de trayectoria, el cantante estadounidense Bob Dylan vendió todo su catálogo de composiciones a Universal Music Publishing Group en un acuerdo histórico, que podría ser la mayor adquisición de derechos de publicación que se haya realizado en una única transacción.

A través de un comunicado, la compañía discográfica confirmó este lunes la noticia, y explicó que el contrato cubre la carrera completa de Bob Dylan: desde sus primeros temas, compuestos a principios de los sesenta, hasta su último álbum Rough and Rowdy Ways. Son más de 600 canciones de un legado musical que incluye éxitos que cautivan a todas las generaciones, como “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the wind”, “Knockin’ on Heaven’s Door” o “Forever Young”.

“No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte”, escribió en el comunicado Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group.

Información en desarrollo