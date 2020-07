“Lo voy a meter a la cárcel”: Carlos Trejo lanzó una advertencia a Alfredo Adame

Carlos Trejo había pactado una nueva pelea con Alfredo Adame, pero el actor no llegó a la cita (IG: ct_caza/alfredoadameoficial)

Carlos Trejo “El Cazafantasmas” advirtió a Alfredo Adame que lo llevará a prisión luego de los conflictos que han tenido en últimos meses.

Trejo habló ante los medios de comunicación el sábado, luego de que Adame faltara a la pelea a la que se habían comprometido un día antes.

Y es que durante su participación en el programa SNSerio -donde por cierto volvió a hablar mal de Andrea Legarreta- Adame recibió una llamada en vivo de Trejo, quien lo desafió a tener un nuevo enfrentamiento este sábado 25 de julio, cerca del Parque Cañitas en la capital mexicana.

Aunque Adame aceptó el reto, finalmente no llegó a la cita para tener una pelea callejera, lo que desató la molestia de Trejo, pues ya el año pasado el actor faltó a la batalla que tenían pactada y que sería comercializada.

El año pasado Adame y Trejo iban a tener una pelea pública

“El señor es muy gallo con las mujeres, es el clásico que se pone al tú por tú atrás de una cámara, el tipo que se le ocurre ofender detrás de una cámara”, señaló Trejo, en declaraciones que reprodujo el programa Venga la alegría.

“La realidad es que es un cobarde, está encerrado en su casa”, añadió Trejo. “Queda como un vil cobarde, una rata asquerosa, poco hombre, escoria social”.

Entonces Trejo anunció que demandará a Adame por la pelea que no se realizó en agosto del año pasado.

Como se recordará, ya estaba todo listo para la batalla, pero en la conferencia de prensa Trejo arrojó una botella que le causó heridas a Adame en el rostro y finalmente el actor no se presentó a la cita.

En la conferencia sobre su batalla estuvieron a punto de enfrentarse a golpes (Foto: Cuartoscuro)

“Este señor nos debe exactamente cuatro millones de pesos, millón y medio del contrato por incumplimiento y viene también los daños y perjuicios que hizo a la empresa y a los que estuvimos a su alrededor. La demanda va a ingresar y no lo vamos a soltar”, aseguró.

Y es que para Trejo el principal objetivo es que Adame sea encerrado.

“Nuestro siguiente compromiso es meterlo a la cárcel. Lo voy a seguir cazando. Mi reto es una promesa para todas las mujeres que existen en este planeta, lo voy a meter a la cárcel”.

Trejo se dio tiempo para responder a las declaraciones de Adame en el sentido de que lo utiliza para tener fama y atraer reflectores.

"Yo no necesito medios, tengo muchos años en esto, el señor es un actor, ya se le acabó ¿y qué crees? los fantasmas no envejecen".

Adame mostró la herida que le dejó el botellazo de Trejo (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

Venga la alegría buscó a Adame para conocer su postura, pero el actor -en medio de una gran cantidad de groserías- señaló que no pensaba “caer en la trampa de llegar a la pelea” e insistió en que Trejo solo lo usa para tener fama. “Sin mí no traga”, señaló.

Contra Legarreta

En el programa de SNSerio Adame volvió a arremeter contra Legarreta. “Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que hacer en la televisión, eso me parece”, señaló.

Alfredo Adame volvió a expresarse mal de Andrea Legarreta (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

Incluso recordó unas declaraciones que dio el año pasado en donde puso en entredicho la reputación de la presentadora.

“Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa y decía pues que ella era la que mandaba en Televisa y corrió a 7 productores, a 13 conductoras del programa, dejó sin trabajo a medio mundo, a maquillistas”.

