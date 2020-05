La modelo Zara Abid es una de las 96 víctimas que dejó el accidente aéreo en Pakistán

Zara Abid parece ser una de las víctimas del accidente aéreo en Karachi (Foto: Instagramzaraabidofficial)

El mundo del modelaje parece estar de luto, pues la supermodelo pakistaní Zara Abid fue señalada como una de las 96 personas que fallecieron en el accidente de avión de este viernes en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán.

Después de que las noticias del accidente comenzaron a circular en medios de comunicación, muchas personas que han trabajado con la modelo dijeron que Abid se encontraba a bordo del avión. Una lista recibida por el diario The Express Tribune, confirmó que había una mujer con ese nombre que abordó el avión.

Todo comenzó con el tuit de una de las personas más importantes en relaciones públicas en Pakistán, Frieha Altaf. Ella explicó dentro de su cuenta de Twitter que la modelo estaba regresando de Lahore a Karachi, después de haber asistido a un funeral.

“Zara Abid estaba haciendo el show para @SanaSafinaz y @catwalk_cares. Su tío falleció y se fue a Lahore. Estoy enfermo del estómago. Esto está muy cerca de mi corazón. Enorme tragedia para la industria de la moda. ¡Tantas vidas perdidas! Oraciones”, escribió la también coreógrafa.

La modelo asistió a un funeral y estaba de regreso en Karachi para una pasarela virtual (Foto: Instagramzaraabidofficial)

Momentos después, la diseñadora de modas, Khadijah Shah, también se unió a dar el pésame por el fallecimiento de la modelo.

“La industria de la moda perdió hoy a Zara Abid en un accidente aéreo. Ella era una chica maravillosa, trabajadora y profesional. Yo estaba asombrada de su energía y el dinamismo en sus fotografías. Espero que su alma descanse en paz- tanta gente que perdió a sus seres queridos hoy. Qué Alá tenga piedad de todos nosotros”, compartió la diseñadora junto con una fotografía de Abid.

Sin embargo, momentos después de enterarse de que había una lista de sobrevivientes, borró esta declaración, y la sustituyó con otra más optimista.

“¡Rezando para que sea una sobreviviente! Hay noticias de que hay sobrevivientes, que Alá los mantenga a todos seguros y que ella sea uno de ellos”, expresó.

Su nombre no ha aparecido en ninguna lista de sobrevivientes, sin embargo, no se ha confirmado su fallecimiento (Foto: Instagramzaraabidofficial)

Por otro lado, las autoridades del Departamento de Salud de Sindh expresaron que hay tres sobrevivientes del vuelo.

“Hay tres personas en la lista de sobrevivientes: El primero es el presidente del Banco de Punjab [Zafar Masud], el segundo es un hombre llamado Zubair que está bajo tratamiento en el Hospital Civil Karachi y el tercero es una mujer llamada Tahira que está hospitalizada en Hospital Militar Combinado en este momento”, dijo al diario Meeran Yousuf, portavoz del departamento.

A pesar de que no hay ninguna confirmación de la muerte de la modelo de 28 años, no ha aparecido en ninguna lista de sobrevivientes. Según el tabloide The Sun, la familia está desesperada por tener noticias de su hija.

La última publicación de la modelo en su cuenta de Instagram fue una fotografía de ella dentro de una avioneta. “Vuela alto, es bueno”, fue la frase con la que Abid acompañó la publicación.

"Vuela alto, es bueno". Esta fue la última foto en la cuenta de Instagram de Zara Abid (Foto: Instagramzaraabidofficial)

El accidente

Este viernes se dio a conocer que un avión de la compañía Pakistan International Airlines (PIA) con 99 pasajeros y ocho miembros de la tripulación se estrelló en la ciudad de Karachi, Pakistán, según la autoridad de la aviación del país. El ejército pakistaní dijo por Twitter que envió efectivos al lugar del accidente.

Mientras que el Departamento de Salud de Sindh explicó en un tuit que se harán pruebas de ADN a las familias de los pasajeros para identificarlos.

“Se estableció una colección de muestras para pruebas de ADN en Forensic DNA Lab University de #Karachi. Los miembros de la familia de los pasajeros de PK 8303 pueden visitar para obtener muestras que serían necesarias para el cruce”, explicó la agencia.

