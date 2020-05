Andrea Legarreta y Erik Rubín preparan una serie juvenil estelarizada por sus hijas

La familia completa pronto aparecerá a cuadro en un nuevo proyecto televisivo (Foto: Instagram @andrealegarreta)

La familia conformada por Erik Rubín, Andrea Legarreta y sus hijas no para de sorprender a sus seguidores, pues luego del reciente lanzamiento discográfico del ex Timbiriche, con el sencillo Aire y fuego, y la aparición diaria de la conductora al frente del programa Hoy, ahora se ha dado a conocer que preparan un proyecto en el que Mía y Nina mostrarán su talento.

Luego de los XV años de Mía, celebrados al interior de su casa, y del vigésimo aniversario de bodas de Erik y Andrea, otra noticia se suma a los planes artísticos: se trata de una serie de televisión juvenil que será estelarizada por las hijas de la familia.

El músico anunció que tanto él como su esposa han estado trabajando al lado de sus hijas desde hace algunos meses, y que incluso las pequeñas ya han compuesto canciones que se incluirán en la banda sonora del serial.

“Tenemos una serie en puerta, yo creo que saldrá aproximadamente en un año, entonces la idea es que estas canciones estén dentro; esto es un trabajo constante que se hace con un artista, es lo que estamos haciendo con Mía…”, contó el músico al programa de televisión Ventaneando.

Mía y Nina protagonizarán una serie musical dirigida a adolescentes (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Desde su estudio casero de grabación, Rubín narró que el proyecto será producido por él, Legarreta y la empresa Endemol, y que gracias al entusiasmo mostrado por las dos jóvenes, su creatividad ha aflorado para ofrecerle al público un producto de calidad.

“Ellas (Mía y Nina) se están preparando, precisamente la semana pasada cada quien compuso una canción, lo cual me dio muchísimo gusto”, narró el cantante.

Y aunque aún no han decidido cuál será la trama de la futura serie musical juvenil, están barajando las posibilidades entre distintos guiones, pues pretenden que sea una historia que conecte con las audiencias.

“Estamos armando precisamente todo el numerito, es con (la empresa productora) Endemol. Estamos buscando la historia correcta, ya más o menos sabemos de qué va, hay cuatro guiones muy interesantes, tenemos que decidirnos ya por uno, estamos leyendo. Andrea también está coproduciendo junto conmigo y está interesante, ya después tendremos director”, explicó.

Para terminar de redondear el proyecto en familia, el cantante de temas como Cuando mueres por alguien y No ha parado de llover también dejó abierta la posibilidad de participar él mismo junto con Andrea Legarreta, apareciendo a cuadro en la historia: “La gente de Endemol nos lo está pidiendo, yo creo que es muy factible que en algún momento estemos ahí haciendo algo; tendremos a otros niños y jóvenes, cantantes y actores”.

Erik Rubín y sus hijas comparten su afición por la música (Foto: Instagram @erikrubin)

Por su parte, Andrea dio a conocer en el programa Hoy que dicho proyecto no se tratará de un reality show familiar, como los que ya se han popularizado en distintas ocasiones, sino de una serie musical:

“Erik y yo siempre hemos manifestado nuestro deseo por producir teatro, por seguir produciendo y entonces una compañía muy importante nos preguntó si queríamos producir una serie juvenil, pero con nuestras hijas. No es un reality, no es un viaje, no es los Derbez, ni nada de eso (…) Apenas está en pañales. Estamos leyendo historias, está bien padre”, declaró.

Anteriormente, las chicas ya han tenido importantes apariciones en obras de teatro, como Annie, algunas películas y producciones de televisión, es el caso de Mía, quien encarnó a Silvia Pinal en su infancia en la serie que cuenta su vida.

La pareja celebró su aniversario en un "restaurante improvisado" en casa, sus hijas fungieron como meseras (Foto: Instagram@andrealegarreta)

Confinados en familia

Respecto a las recientes celebraciones de la familia Rubín Legarreta, como los XV años de la hija mayor, Erik declaró que la joven lo tomó maduramente y a la altura de las circunstancias.

Estaba llorando, su escuela, sus amigos, el poder salir y más en una fecha tan especial, pero es una niña muy conscinete y precisamente hicimos el ejercicio de dar gracias por todas las bendiciones, creo que todo esto la llevó a estar en un estado de estar feliz y agradecida

Y en lo referente a sus festejos por el aniversario matrimonial, el también actor dijo que lo planeado había sido celebrar con un viaje, mismo que ha quedado pospuesto hasta cuando pase la emergencia sanitaria mundial.

