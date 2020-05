Aislinn Derbez está “más feliz” desde que terminó con Mauricio Ochmann, así lo reveló la mamá de la actriz

Aislin Derbez y Mauricio Ochmann pasan la cuarentena en compañía de su hija Kailani (IG: mauochmann)

Gaby Michel, la madre de la actriz Aislinn Derbez, reveló que su hija está más feliz desde que terminó su relación con el actor Mauricio Ochmann.

Aislinn es más conocida por ser la hija de Eugenio Derbez, mientras que Michel ha mantenido un perfil más discreto dentro de su vida. Sin embargo, esta semana ofreció una entrevista a TV y Novelas en donde ofreció algunos detalles acerca de la actriz.

Michel también habló de la relación que sostuvo con Derbez, con quien estuvo casada siete años y aseguró que se llevan muy bien.

Recordó además sus inicios en el mundo del entretenimiento, pues llegó a tener una escuela de actuación y danza de donde egresaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Aislinn Derbez y su mamá (IG: gabymichel1)

Actualmente Michel es pareja de Jorge Aguilera, famoso integrante del programa “En familia con Chabelo”, en donde ella también trabajó. Además de Aislinn tiene otras dos hijas llamadas Michelle y Chiara.

Dentro de la entrevista, en la que habló de su trabajo como locutora y actriz de doblaje, destacó el hecho de que Michel se mostrara feliz por la separación de su hija Aislinn.

Derbez y Ochmann anunciaron su ruptura el pasado marzo, aunque han continuado como amigos y de hecho viven en la misma casa junto a su hija Kailani.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Foto: Instagram@aislinnderbez)

Cuando le preguntaron cómo ve a su hija ahora que está separada, respondió:

“La veo perfecta. Feliz, más que antes, y yo con ella. La veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara, para qué negarlo”

Michel no ofreció más detalles del porqué su hija estaría más feliz y ella también, de lo que sí habló fue de su nieta Kailani, a quien definió como un "ángel".

Una buena relación

Una vez más Ochmann demostró que aun cuando ya no es pareja de Aislinn sigue teniendo afecto por ella y es que con motivo del Día de las Madres publicó un par de fotos junto a ella y a su hija Kailani para felicitarla.

La felicitación de Mauricio Ochmann a Aislinn

"Festejando a mamá @aislinnderbez con mucho amor y mucho cariño. Kai es muy afortunada de tenerte como mamá #happymothersday #felizdiadelasmadres", escribió el actor.

También celebraron juntos el Día del Niño y Ochmann le escribió un mensaje de felicitación cuando fue su cumpleaños.

La difícil separación

Aislinn ha hablado pocas veces de la ruptura con Ochmann, con quien se casó en 2016. En una transmivisión en vivo en Instagram reconoció que su amor de pareja se transformó en amor de amigos.

“Es muy duro. Lo amo y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta al dolor y a todo lo que ha ocurrido”, comentó a Justin Baldoni, actor de Jane The Virgin.

(Foto: Instagram@aislinnderbez)

Días después, en el debut de su podcast, contó más detalles de su ruptura y confesó que entre ambos siempre hubo problemas de comunicación.

"Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, recordó. “Me puse a buscar ayuda terapéutica para poder encontrarnos en este lenguaje y ha sido muy interesante todo lo que ha sucedido en estos últimos años”.

Reconoció que tenía un gran miedo a la separación, pero pudo superarlo.

"Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ‘con éste me quedo para toda la vida’, me acuerdo que una vez le dije ‘me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Día de las Madres: así felicitaron Mauricio Ochmann y Gabriel Soto a sus ex, Aislinn Derbez y Geraldine Bazán

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebraron juntos el Día del Niño con su hija Kailani