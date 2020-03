Weinstein dijo que tenía una fuerte amistad con las dos denunciantes principales del caso, Miriam Haley y Jessica Mann. Ambas mujeres emitieron declaraciones antes de que Burke emitiera la sentencia. Haley, quien dice que Weinstein la agredió sexualmente en su apartamento en 2006, le dijo al juez que el incidente la dejó emocionalmente dañada. “Me asustó profundamente, mental y emocionalmente”, dijo. “Lo que hizo no solo me despojó de mi dignidad como ser humano y mujer, sino que me aplastó la confianza”.