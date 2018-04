Fonsi contó que recibió una agradable felicitación del dúo sevillano "Los Del Río", a cuya "Macarena" usurpó el histórico récord de canción en español que más semanas consecutivas logró permanecer en el número 1 en EE.UU. "Me los encontré en los Latin Grammy y fueron muy, muy, muy amables. Me abrazaban y me decían que qué bueno que viviera esto", relató.