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Venganza en la oficina: robaba su crema del refrigerador y la réplica fue inesperada

Un compañero de trabajo robaba su crema para el café. Decidió dejarle una nota que se viralizó en las redes sociales

(shutterstock)
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La sutil venganza se viralizó en Reddit en poquísimas horas. Se trata de una fotografía tomada a una botella de crema de leche dentro del refrigerador de una oficina. Pero posee un ingrediente que la hace única: su etiqueta está cubierta por una nota firmada por su dueña, identificada con la letra "B", según consignaron diversos diarios ingleses.

El texto que lo acompaña es por demás desopilante: "¡Buenos días! A todo aquel que haya estado disfrutando de mi crema para café toda la semana… ¡¡¡sorpresa!!! Han estado bebiendo mi leche materna. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Salud! B".

La fotografía que se viralizó en Reddit y que refleja una sutil venganza en la oficina
La fotografía que se viralizó en Reddit y que refleja una sutil venganza en la oficina

Pero el mensaje –que fue comentado cientos de veces en Reddit– no terminó allí. En la postdata escrita por la usuaria Phantom0591 puede leerse una ironía: "Es orgánica. A no preocuparse ". Uno de los usuarios, llamado Tasty Tetrodotoxin, le respondió: "Nada de qué preocuparse, estaba deliciosa. Por favor, tráela la próxima semana".

Además de los cientos de respuestas que recolectó en pocas horas, el 91 por ciento de los votos que recogió fueron positivos. Según esa red social, podría convertirse en el posteo más popular del mes. Allí, cada una de las publicaciones reciben puntaje. Hasta el momento, en tan solo 15 horas –al momento de esta nota– había recibido 2.113 puntos.

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