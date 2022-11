Cuatro personas de nacionalidad china fueron asesinadas en una granja de marihuana de Oklahoma.

Cuatro hombres y una mujer de nacionalidad china fueron asesinados en una granja de marihuana de Oklahoma durante el fin de semana, indicaron las autoridades locales tras recibir una llamada de emergencia donde reportaban que se trataba de una situación de rehenes.

La Oficina Estatal de Investigación indicó que las víctimas fueron localizadas en una zona de 4 hectáreas al oeste de Hennessey, a unos 90 km al noroeste de Oklahoma City.

Una quinta persona, también de nacionalidad china, resultó herida y fue trasladada a un hospital de la localidad, dijo la policía estatal. La notificación a los familiares aún está pendiente “debido a una importante barrera lingüística”.

Las autoridades tienen un sospechoso en mente, pero aseguraron que revelar el nombre de la persona en este momento pondría a más personas en peligro.

“El sospechoso estuvo en el lugar durante un tiempo significativo antes de que comenzaran las ejecuciones”, dijo la policía en un comunicado de prensa. “Basándonos en la investigación realizada hasta el momento, esto no parece ser un incidente al azar”, agregó.

La Oficina Estatal de Investigación indicó que las víctimas fueron localizadas en una zona de 4 hectáreas al oeste de Hennessey, a unos 90 km al noroeste de Oklahoma City. (AP)

De acuerdo con el capitán Oficina de Investigaciones del Estado, Stan Florence, el sospechoso conocía a las víctimas. “Todos se conocen. No sé si son parientes o compañeros de trabajo, pero creemos que todos estos individuos se conocían”, indicó.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kingfisher respondió inmediatamente a la situación de rehenes reportada en el lugar y pidió ayuda a las autoridades estatales.

El sospechoso fue detenido este martes por agentes del Departamento de Policía de Miami Beach, al sur de la Florida.

El arresto se produjo “después de que un lector de patentes de automóviles señalara el vehículo que conducía”, por lo que fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Miami-Dade.

El sospechoso fue detenido este martes por agentes del Departamento de Policía de Miami Beach, al sur de la Florida. (OSBI)

Será acusado de asesinato y de disparar con intención de matar y se enfrenta a la extradición a Oklahoma.

“Hay mucho por averiguar en este caso. “Nos llevará tiempo procesarlo”, dijo Florence

“Siendo una granja de marihuana, obviamente la ley del estado de Oklahoma requiere que tengan una licencia de la Autoridad de Marihuana Médica de Oklahoma y de nosotros”, dijo. “Una de las cosas que estamos mirando es, ¿se obtuvo legalmente o se obtuvo por fraude? Así que eso será parte de nuestra investigación”.

Porsha Riley, portavoz de la Autoridad de Marihuana Médica de Oklahoma, indicó que existe una licencia activa para un negocio de cultivo de la droga medicinal en el lugar.

Los votantes de Oklahoma legalizaron la marihuana medicinal en 2018 y la industria creció rápidamente, gracias a una ley que impuso menos restricciones que en otros estados. En marzo los votantes decidirán si se legaliza la droga para consumo recreativo. (REUTERS)

Ninguna de las 14 operaciones de cultivo de marihuana en el área de Hennessey respondió a las consultas por correo electrónico de The Associated Press, y los funcionarios no quisieron identificar cuál operaba en el lugar de los disparos.

Los votantes de Oklahoma legalizaron la marihuana medicinal en 2018 y la industria creció rápidamente, gracias a una ley que impuso menos restricciones que en otros estados. En marzo los votantes decidirán si se legaliza la droga para consumo recreativo.

Maryland y Missouri aprobaron la marihuana recreativa en las elecciones de mitad de este mes, elevando a 21 el número total de estados que permiten el uso recreativo. Los votantes de Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur rechazaron las propuestas de legalización en las elecciones intermedias.

(Con información de The Associated Press)

Seguir leyendo: