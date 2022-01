“Ten una cita con mi hija”: el curioso pedido de una madre con cáncer en un costoso cartel en Times Square

El cartel que dice "Ten una cita con mi hija" es ahora uno de los que más llama la atención en Times Square

Beth Davis, una mujer de 61 años de Boston que lucha contra el cáncer desde hace casi dos décadas, logró esta semana un gran impacto en las redes sociales y en la prensa estadounidense por un llamativo gesto de amor a su hija Molly, de 30 años.

La madre de la joven pagó una fortuna para que se instale un enorme cartel publicitario en Times Square, Nueva York, para que su hija consiga un buen novio.

“Ten una cita con mi hija”, dice el anuncio gigante con una foto de Molly y una dirección de su perfil en una app de citas.

La madre fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2004 y en junio de 2020 los médicos le informaron de que su enfermedad había hecho metástasis hasta el estadio IV, extendiéndose a otras partes del cuerpo. “Supongo que había un poco más de urgencia para ver a mi hija bien establecida con un hombre maravilloso”, contó Beth en una entrevista de la cadena NBC Boston.

“Me gustaría ver a mi hija bien asentada”, explicó al diario New York Post. “Teniendo en cuenta que tengo problemas de salud graves, es urgente”, continuó.

Beth Davis y su hija Molly

“Molly siempre ha pasado mucho tiempo con nosotros de forma desinteresada, incluso se tomó una licencia para volar a Nueva Zelanda el año pasado (donde yo estaba) cuando me diagnosticaron. Y también Molly, como mucha gente joven, ha visto interrumpida su vida social por estos años de Covid, así que realmente quería ayudar a encontrarle una persona especial”, contó Beth en un reportaje de la CNN. Y dijo que admira a Molly por su actitud de ver siempre el “vaso medio lleno”. “Ve realmente lo bueno de la gente y trata de mejorar la vida de todos los que toca”.

Hace unos días, Beth y Molly viajaron de Boston a Nueva York para ver el cartel en persona. “Salimos de un Uber, doblamos una esquina y allí estaba Molly”, narró la madre. “Eché la cabeza hacia atrás, se me cayeron las gafas y me reí. Ambas saltamos de la emoción. La mayoría de las personas obtienen 15 minutos de fama. Pero estamos recibiendo un mes entero”.

Molly se tomó una selfie con el anuncio instalado por su madre en Nueva York

Beth, que también tiene un hijo “felizmente casado”, pidió permiso a su hija para crearle un perfil en Wingman, la aplicación de citas donde amigos y familiares brindan testimonio a los usuarios.

“Dejo que mi mamá se divierta al filtrar los perfiles y las respuestas”, dijo Molly al New York Post, y advirtió que al momento de la entrevista aún no se había conectado con ningún candidato. “Valoro una relación como la de mis padres, donde ellos hablan de las cosas y buscan altos grados de amabilidad. Quiero a alguien que me adore y a alguien a quien yo adore también. Quiero a alguien que contribuya a mi vida. Si esto lo transmite, todo valdrá la pena”.

