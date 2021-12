Abrieron una cápsula del tiempo del siglo XIX hallada bajo una estatua en EEUU: qué había en su interior

Expertas del Departamento de Recursos Históricos de Virginia retiran uno de los tres libros encontrados en una cápsula del tiempo recuperada del monumento al General Lee en Richmond, Virginia (Foto: Reuters)

Un almanaque de 1875 de color óxido, un sobre de tela y una moneda de plata fueron encontrados el miércoles en una cápsula del tiempo que permaneció bajo una imponente estatua del general confederado Robert E. Lee en Virginia, EEUU durante más de 130 años.

Otro libro, con una cubierta rosa, parecía ser una edición de “The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion” de Collinson Pierrepont Edwards Burgwyn. También había lo que parecía un panfleto de algún tipo.

Había tres libros en total, todos los cuales parecían estar dañados por el agua. El gobernador Ralph Northam dijo que los libros, una vez secos, arrojarán luz sobre lo que la gente pensaba a finales del siglo XIX.

Una persona manipula un libro que se encontró en la cápsula del tiempo (Foto: REUTERS/Jay Paul)

“Es un día importante para la historia de Richmond y de Virginia”, dijo Northam, pocos minutos después de levantar la cápsula.

La cápsula del tiempo estaba incrustada en el pedestal de la estatua de Lee en Richmond. Pero no es lo que muchos esperaban después de que los conservadores estatales pasaran cinco horas abriéndola con cautela.

Los libros en la cápsula del tiempo parecían estar dañados por el agua (REUTERS/Jay Paul)

Un artículo de periódico de 1887 sugería que la cápsula contenía recuerdos de la Guerra Civil y una “foto de Lincoln tumbado en su ataúd”. Los registros de la Biblioteca de Virginia también sugerían que 37 residentes, organizaciones y empresas de Richmond aportaron unos 60 objetos a la cápsula, muchos de los cuales se cree que están relacionados con la Confederación.

Además de haber muchos menos objetos, las dimensiones de la cápsula eran menores de lo esperado. La cápsula, que tiene el tamaño de una caja de zapatos grande, también estaba hecha de plomo, y no del cobre que los funcionarios estatales creían que sería.

El bloque de granito donde estaba incrustada la cápsula del tiempo bajo el monumento al general Lee (REUTERS/Jay Paul)

La cápsula del tiempo había permanecido bajo la enorme estatua ecuestre de bronce de Lee, erigida en 1890, durante más de 130 años. El monumento fue considerado durante mucho tiempo como un símbolo de la injusticia racial en la antigua capital de la Confederación. Fue desmontado en septiembre.

La cápsula del tiempo fue encontrada el viernes pasado por las cuadrillas que trabajaban en la remoción del pedestal donde se encontraba la estatua de Lee. La cápsula estaba incrustada en un bloque de granito de 680 kilos.

Se estima que la cápsula del tiempo fue enterrada en 1887 (REUTERS/Jay Paul)

La estatua de Lee fue durante mucho tiempo un símbolo de la injusticia racial. Su retirada en septiembre se produjo más de un año después de que Northam lo ordenara tras las protestas que estallaron después de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Al día siguiente de la retirada de la estatua, los equipos de trabajo pasaron más de 12 horas buscando la cápsula del tiempo en el pedestal de 12 metros de altura, pero no pudieron localizarla.

La estatua de Lee era uno de los cinco homenajes confederados de la avenida Monument de Richmond y el único que pertenecía al Estado. Las cuatro estatuas propiedad de la ciudad fueron retiradas en 2020, pero la retirada de la estatua de Lee fue bloqueada por dos demandas hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de Virginia en septiembre despejó el camino para su retirada.

Foto de archivo: Expertos retiran lentamente partes del zócalo donde se encontraba una estatua del general confederado Robert E. Lee antes de ser desmontada (REUTERS/Julia Rendleman)

Northam, demócrata, anunció a principios de este mes que el enorme pedestal sería retirado, un cambio de rumbo respecto a septiembre, cuando el gobernador dijo que el pedestal permanecería en su lugar para que su futuro pudiera ser determinado por un esfuerzo impulsado por la comunidad para reimaginar la Avenida Monumento.

Tras el asesinato de Floyd en 2020, la estatua de Lee se convirtió en un punto central del movimiento por la justicia racial en Richmond. Desde entonces, el pedestal ha estado cubierto de grafitis, algunos de ellos profanos y muchos de ellos denunciando a la policía. Algunos activistas querían que permaneciera en su lugar como obra de arte de protesta.

(Con información de AFP)

