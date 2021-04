Encuentran un “mensaje en botella” de hace más de 30 años

La botella viajó más de 400 kilómetros por el río hasta que fue hallada por una pequeña niña 30 años después de que la lanzara una pareja de novios. (Imagen de referencia)

Era diciembre de 1990 cuando Trina y John Hollander escribieron una nota y la pusieron en una botella antes de tirarla al Green River desde la casa que John acababa de comprar en Calhoun, Kentucky (Estados Unidos).

La botella tardó 30 años y cuatro meses en atravesar el río Green, entrar en el río Ohio y bajar por el Mississippi, donde se asentó y fue encontrada el fin de semana pasado a unos 402 kilómetros del lugar inicial donde fue arrojado, en lago Open, ubicado en el condado Lauderdale en Tennessee.

“Mis abuelos tenían una casa en el lago que nuestra familia todavía usa”, dijo Pam Stanfield al portal Jack Sun. “Mi hija, Skylar Mae, y yo fuimos a lo que llamamos ‘búsqueda del tesoro’ para ver qué fue lo que llegó a la orilla durante la reciente inundación. La mayoría de las veces es un montón de basura, pero de vez en cuando obtienes algo genial. Y tenemos algo genial”.

Pam llegó a la casa y dijo que pensaba que era una broma que le estaba gastando su marido.

“Él insistió en que era legítimo, pero esperé antes de creerle”, dijo Pam.

Encontraron la botella el viernes, y el sábado, Pam publicó en su página de Facebook un par de fotos y preguntó si alguien conocía a “John y Trina” en Calhoun, Kentucky.

“No hay un gran servicio celular en el lago, así que mantuve mi teléfono en una habitación determinada en una mesa determinada, y en una hora comencé a recibir pings de que la publicación se estaba compartiendo y posiblemente nos estábamos conectando con alguien”, dijo Pam.

Pasó menos de una hora después de que Pam compartiera las fotos que Trina Hollander confirmó con un comentario: “¡Hola! ¡Somos nosotros! ¡No lo podemos creer! ¡Recordamos haber escrito la nota y haber lanzado la botella hace tantos años!”

"Queríamos ver cuán lejos llegará esto. Es casi Navidad. ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! Esta botella fue lanzada desde Calhoun Ky 12-21-90”, decía el mensaje en la botella (Imagen de referencia Pixabay)

“Estaba recibiendo llamadas de mi hijo y otro amigo preguntándome si había revisado Facebook en el último tiempo, y no lo había hecho porque estábamos con amigos el domingo”, dijo Trina. “Pero me dijo que tenía que comprobarlo y no lo podía creer cuando lo hice”.

Trina dijo que no recordaba de inmediato haber puesto la botella en Green River, pero su esposo, John, sí.

“Lo hicimos en diciembre y él escribió: Queríamos ver cuán lejos llegará esto. Es casi Navidad. ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! Esta botella fue lanzada desde Calhoun Ky 12-21-90”, dijo Trina.

Según Trina, ella y John aún no estaban casados. Él acababa de comprar la casa en Green River y estaban trabajando en ella antes de casarse.

“Ya no vivimos en esa casa. Nos mudamos a la vuelta de la esquina y nos alejamos del río hace unos años, pero también nos gustaba ir a buscar tesoros “, dijo Trina. “Nunca tuvimos que comprar una pelota de baloncesto para nuestro hijo y su objetivo durante 20 años porque siempre teníamos pelotas de baloncesto en la orilla”.

“Pero un día estuvimos allí mirando el río y pensamos que sería genial encontrar una botella con un mensaje que llegara a la orilla. Nunca encontramos uno, pero John dijo que deberíamos enviar uno, y así lo hicimos”, dijo.

John y Trina todavía están casados y celebrarán su 29 aniversario en noviembre, y ella dijo que esta es una buena historia para contar ahora.

“Hicimos nuevos amigos de una hermosa familia en Tennessee, y ambos dijimos que queríamos mantenernos en contacto”, dijo Trina.

“Nunca lo sabremos, pero me encantaría saber a dónde fue toda esa botella de Calhoun, Kentucky, a Ripley, Tennessee”, dijo Pam Stanfield. “Por lo que sabemos, las aguas de la inundación lo llevaron al bosque en algún lugar de Kentucky o Tennessee o incluso en Illinois o Missouri en algún lugar y permaneció allí durante años antes de que otra inundación lo recogiera y lo llevara al río nuevamente”.

“Pero fue algo genial para nuestra hija y para mí también porque pasé mucho tiempo de niña buscando cosas, pero esta es definitivamente una de las mejores cosas que encontramos”, dijo Pam.

SEGUIR LEYENDO: