A Giuliani pareciera no importarle nada de todo esto. La prensa washingtoniana ventila que le debe demasiados favores a Trump y que no puede escapar de sus compromisos. Aunque, cuando hace sus apariciones televisivas parece exceder su función de abogado y se convierte en un fanático más. John Cassidy escribió en el Newyorker que varios de los que lo conocen íntimamente creen que Giuliani directamente “se volvió loco”. Lo cierto es que su amigo Trump lo llamó cuando tenía el agua al cuello con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. Rudy se puso a la cabeza del equipo de abogados de la Casa Blanca, se convirtió en el portavoz más cercano de Trump y viaja por el mundo cumpliendo con sus encargos. El pasado fin de semana, el New York Times citó a un ex asistente de la Casa Blanca diciendo que Giuliani “alimenta a Trump con todo tipo de basura, le da letra para que diga barbaridades contra la prensa”, y todo eso “crea un gran problema para todos nosotros, los que tratamos de organizar y equilibrar esta Administración”. Evidentemente, tiene el aval del presidente para llevar a cabo sus propias investigaciones, navegar por entre el personal hostil de la Casa Blanca y entrar al Salón Oval cada vez que se lo proponga. Pero esta autonomía también pasó a ser peligrosa para Trump. Al reunirse, a principios de este año, con Yuriy Lutsenko, un ex fiscal general de Ucrania, y presionarlo para que le dé información sobre sobre Burisma, la compañía de energía ucraniana que contrató a Hunter Biden, Giuliani pavimentó el camino que condujo a la investigación de juicio político. Y también arrastró al fango a una gran cantidad de otros altos funcionarios de la Administración, incluidos el Secretario de Estado Mike Pompeo y el Fiscal General William Barr. El martes, el Wall Street Journal informó que Barr y Giuliani ahora estaban “coordinando sus discursos para no meter la pata más de lo que ya lo hicieron”.