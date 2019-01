Según explicó, en su último trabajo, para una madre soltera en Viriginia, no solo tuvo que ayudar en el cuidado de tres niños (como estaba estipulado): también debió cocinar, limpiar, plantar flores y hasta ayudar con dos mudanzas. De todas formas, dijo estar agradecida con su empleadora, ya que le dio tiempo para estudiar y no le gritaba ni la golpeaba, como sí le pasó en la anterior casa en la que trabajó. "No le deseo una experiencia como esta a nadie", indicó desde Wisconsin, donde reside ahora.